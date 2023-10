Massimilia Varrese, l’attacco a Grecia: “Attricetta di soap” La risposta al veleno di Signorini

Quest’anno il Grande Fratello sta portando un sacco di pagine di gossip, grazie alle storie e dissidi che si stanno creando all’interno della casa, tra i vari concorrenti. Dopo lo scontro tra Beatrice e Anita, tocca a Massimiliano e Grecia.

Grecia Colmenares, durante l’ultimo appuntamento con il Grande Fratello, ha nominato Proprio l’attore, accusandolo di aver mantenuto dei comportamenti e degli atteggiamenti inopportuni, ai danni di Heidi Baci.

Queste affermazioni hanno subito scatenato le ire di Massimiliano, che ha voluto subito rispondere con toni molto alti. Preso da una grande rabbia, Varrese si è lasciato sfuggire delle parole poco carine sulla professionalità di Grecia.

Varrese, l’attacco a Grecia: “Attricetta di soap”. La risposta al veleno di Signorini

Durante la notte l’attore protagonista del rapporto all’interno della casa, con Heidi Baci, si è voluto sfogare contro l’attrice Grecia Colmenares, per il quale non si è voluto risparmiare: “Hai capito l’attricetta delle soap opera? In confessionale faccio il delirio, basta (…)”.

“Capito la santarellina bionda del Venezuela che infida? Basta. Avete sentito cosa ha detto l’angioletto bionda con gli occhi da megera? Io scateno un putiferio!”. Queste sono solamente alcune frasi molto forti dette da Massimiliano.

Ma non appena sono tornati in diretta, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto sito prendere parola con Massimiliano, sottolineando quanto quest’ultimo si lamenti di essere spesso attaccato dagli altri.

Ma allo stesso tempo, vuole fargli notare che: “Però anche tu ti lasci andare a delle cattiverie mostruose. Perché, quando dici che Grecia e Beatrice non hanno avuto più la carriera che desideravano, cioè non è che ha parlato Marcello Mastroianni eh”.

Massimiliano quel punto, ha voluto cercare una giustificazione sulla sua posizione e sulle parole dette, senza però riuscirci. Soprattutto dopo che Alfonso gli ha fatto notare la sua eccessiva durezza con le espressioni.

Ciò che molti vogliono scoprire è se, i due attori si ritroveranno per cercare di far calmare le acque. Sicuramente però, questa forte discussione avrà molto da far parlare nei prossimi giorni, e molto probabilmente anche nelle prossime puntate.