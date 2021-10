Massimiliano Allegri non ha nessuna intenzione di parlare della rottura con Ambra Angiolini. La storia d’amore sembra essere ormai giunta a capolinea, l’allenatore della Juventus ha riferito non rispondere ad alcuna domanda sulla sua vita privata.

Intervistato da Repubblica in vista del match con la Roma, il tecnico juventino ha replicato con una semplice affermazione:

Della vita privata non ne ho mai parlato e non intendo parlarne. Sono due cose che ho sempre diviso. Va bene così, parliamo della partita di domani.

Ambra Angiolini, invece, ha ricevuto un tapiro d’oro da Striscia La Notizia che ha suscitato molte polemiche. La prima a prendere le difese di sua mamma è stata Jolanda Renga, avuta dalla precedente reazione con Francesco. Dopodiché molte attrici, colleghe e altre influencer hanno espresso solidarietà alla donna.

Ambra Angiolini ha replicato ringraziando tutti coloro che hanno speso del tipo per difenderla, a in radio ha parlato con molta commozione:

Grazie per quello che sto vedendo. Vedere questo muro di amore folle che si è schierato davanti a una persona che evidentemente ora non riesce a farlo da sola è commovente. Il mio senso di gratitudine non sbaglia, quello che mi sento di dire è grazie! Sto vedendo tanta bellezza.