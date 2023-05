Massimiliano Pani, il figlio di Mina confessa: “Ecco come vive oggi mia madre e perché si è ritirata”

Mina è stata senza ombra di dubbio, e lo è ancora, una delle artiste più amate e apprezzate del nostro Paese. Sono molti coloro che si interrogano sul perché la diva abbia deciso di ritirarsi completamente dalle scene. A questa domanda ha risposto suo figlio Massimiliano Pani il quale ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere della Sera’ rivelando alcuni retroscena sulla cantante. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Massimiliano Pani è il figlio che Mina ha avuto dall’attore Corrado Pani. Come già anticipato, in questi giorni il figlio della diva ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere della Sera’ dove ha spiegato i motivi che hanno portato sua madre a ritirarsi per sempre dalle scene.

Queste sono state le parole che Massimiliano Pani, compositore e produttore, ha rivelato:

Mia madre e mio padre sono stati Roger Federer, cioè hanno fatto sembrare semplici le cose difficilissime. Ma alla base c’è un lavoro enorme, uno studio ininterrotto. Gianni Ferrio, il musicista dietro Studio Uno e Teatro 10, è un altro Federer: il più grande arrangiatore italiano, con competenze e cultura musicale di livello mondiale, bravissimo a mantenere la linea drammaturgica di un brano. Scrivere un pezzo strano è facile; farlo alto e bello, è tutta un’altra storia.

Successivamente Massimiliano Pani ha spiegato i motivi che hanno portato sua madre a lasciare l’Italia e a trasferirsi in Svizzera. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Siamo venuti a Lugano perché voleva mandare noi figli alla scuola pubblica: a Roma o Milano non sarebbe stato possibile. La polemica sulle tasse è assurda. Negli Anni ’70 le tasse in Italia non le pagava nessuno. Mina è andata in Svizzera per poterle pagare, perché aveva bisogno di sentirsi una persona normale. Chi dice il contrario non ha capito nulla di mia madre.

Infine, alla domanda del giornalista sul perché Mina ha deciso di ritirarsi dalle scene, Massimiliano Pani ha risposto con queste parole: