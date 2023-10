Ieri sera è andata in onda il classico appuntamento del lunedì con il Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini. Durante la puntata, è avvenuto uno dei confronti più attesi della serata.

Stiamo parlando di quello tra Heidi Baci e suo padre. Questo, non ha scosso solamente la ragazza ma anche Massimiliano Varrese. Durante il confronto, il padre con tono severo si è detto molto scontento del suo comportamento.

Precisamente quest’ultimo, si è detto scontento dell’avvicinamento tra sua figlia e l’attore Massimiliano Varrese. In particolare, non si è soffermato sull’età dell’attore, bensì sul modo in cui viene trattata.

Massimiliano Varrese in lacrime dopo le accuse del padre di Haidi: “Cose molto gravi”

Il padre di Heidi ha detto che: “Una persona che ti ha messo sotto stress, che è più grande di me (…). Io non permetto a nessuno di trattare male mia figlia e di calpestare la tua dignità. Una persona che ti ha messo addosso e ti ha rovinato tutto questo gioco qua”.

Inoltre, ha anche espressamente rifiutato un confronto con Massimiliano Varrese, dicendo che non aveva nulla di cui spartire con quest’ultimo. Successivamente, c’è stato lo scontro tra la ragazza e l’attore, che ha poi messo un punto alla loro storia.

Varrese, dopo aver sentito le parole volate durante il confronto padre e figlia, si è mostrato dispiaciuto ed è poi finito in lacrime. A quel punto, Alfonso Signorini notando la situazione ha voluto esprimere il suo pensiero.

“Scusate. Io sono una persona che si è sempre comportata bene qui, dal primo giorno. Purtroppo, essere accusato di cose così gravi mi sconvolge. Io so chi sono e so che valori che ho portato qui dentro e so qual è la verità. Confido in Dio. Sono scosso perché le persone conoscono chi sono. Ma ricevere queste accuse in TV è pesante (…)“.

Successivamente, alcuni concorrenti sono accorsi a supportare Massimiliano, scoppiato in lacrime per l’evidente colpo subito. Molto probabilmente, dopo la dura puntata di ieri, tra Massimiliano e Heidi, si è davvero messo un punto definitivo.