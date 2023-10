Nella casa del Grande Fratello, la tensione sta iniziando a creare un’aria molto pesante, questo dovuto a ciò che è accaduto durante l’appuntamento di lunedì. Molti coinquilini sono stati travolti dalla situazione tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci.

L’attore, si trova a dover affrontar un misto di emozioni, poiché dal piangere per l’uscita forzata di Heidi Baci ordinata dal padre, deve anche fare i conti con la sua grande rabbia. Questo perché vuole sapere tutta la verità, che è sicuramente diversa da quella venuta a galla.

Si è ritrovato, senza nessuna colpa, ad essere accusato di cose molto dure nei suoi confronti. Proprio per questo, Massimiliano non ha alcuna intenzione di buttare la polvere sotto il tappeto, ma secondo alcune voci, i suoi avvocati sono già al lavoro.

Massimiliano Varrese pronto a denunciare il padre di Heidi: Precipita la situazione al GF

Le parole dette dal padre della giovane Heidi nei confronti dell’attore sono state ritenute troppo gravi per passarci sopra. Il padre della ragazza, ha infatti criticato in maniera molto dura il gieffino, ed ha richiesto a sua figlia di lasciare il programma.

Dopo questo episodio molto grave, che ha fatto preoccupare tutta Italia, anche l’attrice Beatrice Luzzi ha voluto esprimere il suo pensiero riguardo all’uomo. Riferendosi alla situazione di Heidi ha dichiarato che: “Siamo tornati indietro di 50 anni”.

Tra le gravissime affermazioni del padre di Heidi, una di quelle che ha maggiormente creato scalpore e nervosismo in Massimiliano, è la seguente: “Una persona che ti ha messo sotto stress, che è più grande di me. Io non permetto a nessuno di trattare male mia figlia e di calpestare la tua dignità. Una persona che ti ha messo addosso e ti ha rovinato tutto questo gioco qua”.

Secondo quanto è stato riferito da Novella 2000, riprendendo alcuni commenti sui social, pare che Massimiliano Varrese abbia richiesto di poter parlare con i suoi avvocati per sporgere denuncia ai danni del padre di Heidi per diffamazione.

Sicuramente, questa situazione non avrà sede solamente in ambito televisivo, ma si sposterà nelle aule di tribunale. Ovviamente non si tratta di certezze, sapremo come andranno le cose solamente dopo l’uscita di Massimiliano dalla casa.