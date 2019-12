Massimo Boldi e Irene Veronica Fornaciari, matrimonio in vista? Massimo Boldi ha regalato un anello alla fidanzata Irene Veronica Fornaciari: "È un pegno d'amore, questo è certo. E significa una cosa: che l'ho scelta"

Massimo Boldi ha deciso di fare le cose in grande: ha regalato un anello alla fidanzata Irene Veronica Fornaciari, lasciandola letteralmente senza fiato. L’attore ammette di essere felice con lei, nonostante la grande differenza d’età. “È un pegno d’amore, questo è certo. E significa una cosa: che l’ho scelta”, aggiunge raggiante Massimo Boldi.

Massimo Boldi e Irene Veronica Fornaciari hanno una relazione da circa 4 mesi (hanno festeggiato il “mesi-versario” il 13 di dicembre 2019). I due si sono conosciuti in un momento di grande fragilità dell’attore e lei ha saputo stargli vicino e sostenerlo nei momenti bui. In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, Massimo Boldi ha raccontato:

“È un pegno d’amore, questo è certo. Qualche settimana fa, grazie a un amico di Irene, a Lucca, ho trovato quello che volevo per lei. E significa una cosa: che l’ho scelta”.

Durante le feste di Natale, infatti, i due sembravamo molto affiatati, innamorati e felici. Massimo Boldi ha aggiunto:

“Io non sento la mia età. Mi sento un ragazzino e l’età non mi angoscia affatto. Ho 74 anni, non mi nascondo dietro un dito: non sono pochi, il mio tempo non è il suo tempo. Io cercavo disperatamente una persona che mi volesse bene e l’ho trovata. I miei amici, quando mi vedevano star male, la facevano un po’ troppo facile però avevano ragione. Quella giusta sarebbe arrivata. E ora mi piace pensare di far progetti con lei”.

Poi l’attore ha ammesso di volerla sposare e di averlo comunicato anche alle sue 3 figlie, Micaela, Manuela e Marta. Come hanno reagito?

“Pensi che quando ho detto alle mie figlie che stavo pensando di sposarla mi hanno risposto, sorridendo: ‘Certo, papà, perché no?'”

Tra i due ci sono ben 34 anni di differenza: Massimo Boldi ha 74 anni e Irene Veronica Fornaciari ha appena compiuto 40. L’attore, che i fan amano chiamare “Cipollino” è stato sposato per molti anni con Marisa Selo (1973-2004) che si è spenta per un tumore. Da allora Massimo Boldi ha avuto diversi legami, alcuni veri alti presunti, come quello con Enrica che entrambi hanno sempre negato.

Adesso, però, sta vivendo un nuovo amore alla luce del sole. Di lei aveva parlato a “Vieni da me”:

“Mi piace come ragiona ma soprattutto come mi vuole bene”.

Ma chi è Irene Veronica Fornaciari?

La nuova fiamma di Massimo Boldi è la sorella del sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, ha gli occhi castani, capelli biondi e un sorriso smagliante. Sembra che abbia un buon rapporto con le figlie di Massimo Boldi, in particolare con Marta. Non è mai stata sposata, non ha figli ma ha un cane di nome Cocò.

Che dire? Non possiamo fare altro che augurare loro tanta felicità.