Massimo Colantoni e Sonia Onelli: dopo Temptation Island avviano la convivenza Massimo Colantoni e Sonia Onelli, dopo la loro conoscenza nel reality show Temptation Island, raccontano la loro storia e l'inizio della loro convivenza

Dopo quasi un anno dall’ultima edizione di Temptation Island, Massimo Colantoni, uno dei partecipanti, e Sonia Onelli, una delle tentatrici, raccontano la loro storia. I due ragazzi, che si sono conosciuti all’interno del reality show, hanno continuato la loro relazione e, ad oggi, hanno avviato la convivenza.

I due ragazzi, in un’intervista, rivelano l’andamento della loro relazione. Nella trasmissione, Massimo Colantoni era entrato insieme alla sua ormai ex fidanzata Ilaria Teolis, ma, come è stato visto sugli schermi, i due non sono usciti insieme dal programma. Al di fuori, il ragazzo ha continuato a frequentare, invece, Sonia Onelli che, nel programma, aveva il ruolo di tentatrice. Da questa semplice frequentazione, è nata una vera e propria storia, tanto che adesso i ragazzi già convivono a Roma.

Si parla, inoltre, anche di seri progetti tra i due, come fanno pensare le parole che i due si sono scambiati nell’intervista: ” Ci completiamo. Siamo passionali, divertenti, veri. Il mio Massimo è impaziente, diretto, disordinato, ma sempre spontaneo, generoso, estroverso”.

Lui, invece, riguardo la sua compagna dice: “Pregi e difetti fanno di lei una ragazza unica. Sa mettersi in discussione, è puntigliosa, severa con se stessa e sensibile. E riesce a essere sempre spumeggiante, dinamica e premurosa. Non potrei desiderare di più, lei è un dono per la mia vita”.

Riguardo l’ex fidanzata, pare che per entrambi sia solo un ricordo lontano, come Massimo Colantoni tiene a sottolineare. Infatti, dice: “Il passato non si può cancellare. Porto con me tutti i ricordi, belli o brutti che siano. Sicuramente io sono maturato molto e questo lo devo a Sonia. Dopo Temptation Island Ilaria ha provato a riconquistarmi, ma per me era finita.”

Sappiamo, inoltre, che i due condividono molte passioni, in particolare gli sport in generale, tra cui la Kick Boxing e Fit Boxing, che amano praticare insieme.

Per quando riguarda Ilaria Teolis, pare che la ragazza abbia ritrovato anche lei l’amore: infatti, da quale mese la ragazza pare faccia coppia fissa con Andrea, un ragazzo completamente estraneo al mondo dello spettacolo.