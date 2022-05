Massimo Giletti in una lunga intervista al Corriere della Sera rivela il suo pensiero in merito alla sua ex compagna Alessandra Moretti. Il noto giornalista si è lasciato andare ad una piccola parentesi in merito al suo passato sentimentale che lo vedeva accanto all’europarlamentare del Partito Democratico.

Secondo il punto di vista del conduttore però, la donna nutrirebbe ancora un fortissimo interesse nei suoi confronti, tanto da portarlo ad un’unica convinzione. “Alessandra Moretti? È ancora innamorata di me” afferma inaspettatamente Massimo Giletti al Corriere della Sera.

Parole che fin da subito hanno scatenato la rabbia inaspettata della stessa Moretti che ha distanza di oche ore, si è scagliata contro il noto giornalista. L’europarlamentare infatti, non ha nessuna intenzione di assecondare le parole di Giletti, tanto da lanciare un pungente Twitter di smentita.

Tra i due volti noti sembra così scoppiato un vero e proprio caos tanto da spingere Alessandra Moretti a smentire tutto e a denunciare l’accaduto. È proprio lei infatti, a dire la sua in merito alle parole delle da Giletti all’interno del proprio profilo social.

Massimo Giletti: “Alessandra Moretti mi ama ancora”, lei smentisce e denuncia

Il noto giornalista nella lunga intervista ha ripercorso tutte le tappe lavorative e sentimentali che gli hanno segnato la vita. Tra i ricordi di vita privata e tra la quotidianità, Massimo non ha potuto fare a meno di menzionare Alessandra Moretti che, dal suo punto di vista, è ancora innamorata di lui.

Massimo Giletti affermato così che: “So che non ci perderemo mai. Per lei provo un sentimento di affetto che mi lega molto. È una donna che nella vita ha lottato, ha cresciuto i figli praticamente da sola. Non ho mai avuto una famiglia da Mulino Bianco: quando vedevo i suoi genitori che si amavano ero toccato”.

Le affermazioni del giornalista nei confronti della politica hanno scatenato in lei una vera e propria rabbia tanto da arrivare al punto di denunciarlo. Alessandra Moretti infatti, all’interno del suo profilo Twitter ha affermato: “Non tollero intromissioni nella mia vita privata e deploro il fatto che i miei figli vengano coinvolti e citati in simili contesti giornalistici. Oltretutto, smentisco ciò che è stato affermato nell’articolo. Violenza intollerabile, lo denuncerò”.

Queste sono le due parole che l’europarlamentare ha esposto all’interno del suo profilo social e che hanno scatenato un vero botta e risposta. Giletti poche ore dopo ha infatti chiesto scusa alla Moretti, spiegando ciò che voleva intendere e come il tutto, sia stato frainteso.