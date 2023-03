Il conduttore Massimo Giletti ha ricordato il suo papà scomparso in tv, non è riuscito a salutarlo perché si trovava all'estero

Massimo Giletti ha commosso tutti, non è riuscito a trattenere le lacrime durante la seconda puntata di Belve, condotta da Francesca Fagnani.

Il conduttore ha raccontato di alcuni momenti delicati della sua vita privata e ha ricordato una ferita ancora aperta. Quella che riguarda il suo papà e che non si rimarginerà mai.

L’uomo è venuto a mancare nel 2020 e ancora oggi, quel vuoto incolmabile lo accompagna giorno dopo giorno.

Le parole di Massimo Giletti

Quando imbocco le curve che mi riportano verso casa, rivedo la mia vita e sto male. Mi fa pensare a mio padre e non è facile. Ogni volta che torno, per andare a trovare mia madre, penso di non essere riuscito a parlare più con mio padre. Quando morì, io ero all’Estero, mi è mancato il parlarci, lo stare insieme.

È stato impossibile per il conduttore di Non è L’Arena, trattenere le lacrime davanti alle telecamere. Il ricordo di una delle persone più importanti della sua vita, che non è riuscito a salutare per l’ultima volta e forse quel senso di colpa che lo accompagna giorno dopo giorno.

Le parole del conduttore hanno commosso l’intero web. Ogni volta che parla di suo padre, è difficile e ogni volta non riesce a trattenere le lacrime.

Durante la seconda puntata di Belve, Massimo Giletti ha parlato anche della sua uscita dalla Rai. Nel 2015, nonostante i numerosi ascolti del programma Arena, il conduttore venne estromesso dalla Rai e scelse di passare a La 7. Nacque così Non è L’Arena. Oggi sottolinea che: