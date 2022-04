Massimo Lopez: “Ho avuto due infarti, il secondo in treno”

Massimo Lopez ha svelato di aver avuto un secondo infarto mentre si trovava in treno: "Ho viaggiato tre ore con un attacco di cuore in corso"

Massimo Lopez nella giornata di ieri ha raccontato l’infarto avuto mentre si trovava in treno e quando abbia rischiato la vita. Il comico amato da tutt’Italia per la sua battuta sempre pronta ha così svelato i dettagli di un momento davvero complicato.

Il tutto è accaduto qualche mese fa quando Lopez ha avuto un secondo infarto che ha messo in repentaglio la sua vita. Per diverso tempo quest’ultimo ha preferito tenere per sé la notizia spiegando solo nella giornata di ieri ciò che realmente è accaduto.

Il primo infarto invece, è avvenuto mentre si trovata sul palco davanti ad un grande pubblico. Dopo il primo spavento, il comico ha deciso di non rivelare subito ciò che era accaduto, prendendosi del tempo per riprendersi e tornare alla vita di tutti i giorni.

Massimo Lopez però, nei giorni scorsi intervistato dal Corriere della Sera, ha raccontato un po’ della sua vita privata e delle sue condizioni di salute. È proprio in quel momento che l’attore ha svelato il secondo infarto che l’ha colpito mentre si trovata in treno.

Massimo Lopez: “Ho avuto un secondo infarto in treno”

Quest’ultimo durante la sua intervista ha così affermato: “Peraltro il secondo è stato ancora più drammatico, perché ero in treno e ho viaggiato tre ore con un attacco di cuore in corso, ho rischiato seriamente”.

“Dico questo perché dopo ogni momento così delicato ho sempre cercato di ‘ritrovare’ la vita, di vedere da vicino le cose che contano, come se osservassi tutto dall’alto. È stato allora che ho riconosciuto la felicità. Nelle cose che ancora mi era concesso di fare. Ecco, forse per me la felicità è un ritrovamento, un recupero” ha spiegato il noto attore.

Il primo infarto che Massimo ha avuto risale al 2017 quando stava recitando a teatro e nel giro di pochissimi minuti e diventato di dominio pubblico. Questa volta invece, l’attore ha tenuto la riservatezza svelando l’accaduto solamente a distanza di mesi.

Ora Massimo sta bene ma ha spiegato quanto sia stato spaventoso viaggiare con un infarto in circolo. Fortunatamente però, è andato tutto bene ed ora il volto noto del piccolo e grande schermo è tornato a teatro più forte e determinato di prima.