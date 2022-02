Massimo Ranieri è tornato al Festival di Sanremo quest’anno a distanza di tantissimi anni dalla sua ultima apparizione nel 1988 dove trionfò con Perdere l’amore. A 70 anni il grande Massimo ha saputo emozionare il pubblico dell’Ariston e non solo con la sua “Lettera al di là dal mare” che si è posizionata all’ottavo posto in classifica generale.

Un risultato prestigioso per uno dei più grandi artisti della canzone italiana. In attesa di vederlo in tour con i suoi concerti scopriamo la sua casa e dove vive.

Massimo Ranieri pseudonimo di Giovanni Calone nato nel 1951 è napoletano d’origine. Negli ultimi anni si è dedicato più al mondo del teatro prima di ritentare la scalata all’Ariston.

Artista molto riservato della sua vita privata si sa molto poco

Fonte: web

È stato possibile apprendere qualche informazione in più riguardo alla sua vita e alla sua abitazione a causa del lungo periodo trascorso a casa a causa del Covid.

Massimo Ranieri: ecco la casa dove vive l’artista napoletano

Massimo Ranieri vive a Roma come la maggior parte degli artisti in una abitazione che si trova al centro città e che gode di grande luminosità.

Guardando le foto che posta sui suoi profili social possiamo notare come la sua casa è un appartamento con uno stile classico ed una grande veranda piena di piante da cui penetra una grande quantità di luce naturale.

Tende colorate e diverse opere d’arte alle pareti contribuiscono a rendere l’atmosfera accogliente.

Una grande libreria piena di volumi decora le pareti dove è possibile notare molte opere d’arte tra cui anche riferimenti alla cultura partenopea come le famose maschere scultoree di Lello Esposito che arricchiscono una parete del salotto.