Massimo Ranieri malato: rinviate le date del concerto

Senza alcuna ombra di dubbio, Massimo Ranieri è uno dei cantanti italiani più amati e stimati nel mondo della musica. Nel corso delle ultime ore, il celebre cantautore si sarebbe ammalato. A causa del forte stato influenzale, ha dovuto posticipare due date del concerto previste a Grosseto e Perugia. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Massimo Ranieri è costretto a rinviare le date del suo concerto previste per il 27 e 28 maggio 2023 nelle città di Grosseto e Perugia. Il celebre cantautore ha una forte influenza la quale gli ha provocato l’afonia. Alla luce di questo, non può svolgere in modo sereno il suo breve tour.

Massimo Ranieri posticipa le date del concerto: l’annuncio

A diffondere l’annuncio è stata la sua organizzazione e anche lui stesso. Queste sono state le parole riportate nel comunicato:

A causa di un sopraggiunto forte stato influenzale, le repliche di Grosseto e Perugia, previste per il giorno 27 e 28 maggio 2023, vengono posticipate nel mese di ottobre prossimo.

Massimo Ranieri avrebbe dovuto esibirsi il 27 e 28 maggio 2023 nelle città di Grosseto e Perugia. Tuttavia, nel corso delle ultime ore sta affrontando una forte afonia. Si tratta di un sintomo caratterizzato dalla perdita totale della voce e il problema dovrebbe essere risolto nell’arco di una settimana. Nonostante questo, le date previste per il 24 e 27 maggio 2023 a Grosseto e Perugia sono state posticipate ad ottobre, dunque dopo la stagione estiva.

Per la precisione, il cantautore italiano si esibirà nelle città italiane il 24 ottobre 2023 a Perugia e il 25 ottobre 2023 a Grosseto. I biglietti acquistati in precedenza sono validi per entrambi gli spettacoli, pur rispettando settore e posto. Per chiunque volesse ottenere un rimborso, è possibile chiederlo entro e non oltre il giorno 30 luglio 2023.