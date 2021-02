Matilda De Angelis, tra l’anoressia e l’arrivo a Sanremo: le parole dell’attrice

Talentosa, star a tutto tondo e stupenda: Matilda De Angelis sta per arrivare sul palco più ambito d’Italia. All’Ariston, accanto a Amadeus per una sera, l’attrice sarà conduttrice per una serata.

Matilda De Angelis ha raggiunto il primo gradino del successo nel cinema a fianco a nomi di un certo tipo. Ha recitato accanto a Stefano Accorsi, ma anche nella serie tv internazionale The Undoing con Nicole Kidman e Hugh Grant.

Amadeus ha deciso di prenderla per una sera, accanto a lui, per la kermesse musicale più ambita dell’anno. Il conduttore ha spiegato: “Mi piace perché è una giovane attrice, spigliata, con una caratura già internazionale: sarà l’occasione per farla conoscere ancora di più”.

L’attrice, che per un periodo è stata anche cantante, si è raccontata ad Oggi raccontando il suo percorso fino ad oggi. L’amore dei suoi genitori e i percorsi di studi:

Sono cresciuta circondata d’amore. Ho studiato violino, chitarra. Adoravo cantare e i miei genitori mi sostenevano, non avevano paura che io inseguissi miei sogni.

Tuttavia, nel suo passato, c’è stato anche un capitolo doloroso. La sua adolescenza è stata segnata da una terribile malattia:

“Ho combattuto contro l’anoressia. Un modo di vedersi, di deformare la propria immagine che terrificante, e che ti porti dietro tutta la vita. Per anni non ne ho parlato, perché era troppo doloroso e perché ne sono uscita solo da qualche tempo… Oggi mi accetto, anche se forse non se ne esce mai del tutto.”

Matilda De Angelis ha spiegato cosa si nascondeva dietro a tale dolore: