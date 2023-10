Matrimonio a prima vista, Francesca e Andrea si sono lasciati: l’annuncio sui social

Francesca Musci e Andrea Ghiselli sono stati due protagonisti del programma “Matrimonio a prima vista“. Dopo anni di amore e la nascita di un figlio, la coppia ha deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

A Matrimonio a prima vista Francesca Musci aveva sposato al buio Stefano Protaggi con il quale si è lasciata nel 2021. Nello stesso anno, la donna aveva iniziato una relazione con Andrea Ghiselli, anche lui concorrente del programma.

La loro storia d’amore è proseguita fino ad ora con la nascita di un figlio. Tuttavia, a distanza di circa due anni, i due hanno messo in punto definitivo alla loro relazione. A diffondere l’annuncio sui social è stata la stessa Francesca attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram:

Già nel 2021 erano sopraggiunte delle incomprensioni che avevano fatto scaturire una crisi sentimentale. In ogni modo, questa volta sembra che non ci sia rimedio ai motivi che hanno condotto alla rottura definitiva.

Per quanto riguarda Andrea, quest’ultimo si è espresso sui social spiegando che preferisce rimanere in silenzio in merito alla questione. Queste sono state le tue parole:

Sono stati giorni stupendi, unici, ho potuto passare tanto tempo con mio figlio ed è stata la cosa più bella. Da venerdì si tornerà alla vita da pendolare, vedrò Riki un po’ di meno. Però non è la quantita ma la qualità del tempo che ci passi. beh diciamo che anche se non sono d’accordo sarà così. Per quanto riguarda il resto, la nostra priorità è Riccardo quindi faremo di tutto per cercare di farlo stare il meglio possibile. Ps: di quello non parlerò quindi non chiedetemi nulla. La mia vita è Riki. L’unica cosa che conta è questa. Per il resto fate parlare gli altri, a me non interessa. lo non vivo con i social quindi non ho bisogno di andare avanti con questo. C’è già chi lo fa.