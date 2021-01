Matteo Salvini mette like a una nota influencer, i fan perplessi si fanno domande su come l’avrà presa la fidanzata

Matteo Salvini nel mirino dei social network. Il leader della Lega è sotto attacco per alcune mosse in rete. Nella fattispecie, avrebbe mandato qualche like di troppo a una influencer, famosa anche per le varie apparizioni in tivù.

Matteo Salvini “invaghito” di una influencer

È Selvaggia Roma, la bella partecipante di Temptation Island (a cui ha preso parte con il fidanzato di allora Francesco Chiofalo) e più recentemente concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex ministro dell’interno pare sommergere di “mi piace” le foto condivise su Instagram dalla capitolina, soprattutto le più provocanti. La fidanzata Francesca Verdini ne sarà a conoscenza?

Convivenza da poco avviata

Numerosi ammiratori di Selvaggia Roma hanno notato il sempre crescente numero di “mi piace” apposti da Matteo Salvini. La vicenda non è stata finora commentata dall’alto esponente politico.

Intanto c’è chi si domanda quale sarà la reazione della compagna di Matteo Salvini, Francesca Verdini, andata recentemente a convivere con lui. La liaison ha fatto in particolar modo discutere per la differenza anagrafica (di ben 20 anni) ma, finora, entrambi non sono sembrati colpiti dalle critiche.

Leader leghista quasi commosso

Di recente, a proposito della love story con la giovane dolce metà, il leader leghista si era quasi commosso. Aveva confessato di sentirsi fortunato. Ha 28 anni ma di testa è avanti, è una ragazza straordinaria. Non è facile prendere il suo pacchetto, ma lei ha una dolcezza e una pazienza infinita. Si ritiene un uomo fortunato in quanto la mamma di Federico è una donna straordinaria, quella di Mirta pure, e Francesca è un gioiello.

Matteo Salvini: due figli da altrettante storie

In molti si domandano se la coppia costituita da Matteo Salvini e Francesca Verdini convolerà prima o poi a nozze o comunque se avranno un figlio tutto loro. Il 47enne è già padre di Federico e Mirta, nati dai precedenti rapporti con Fabrizia Ieluzzi e Giulia Martinelli.