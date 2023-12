Mattino 5, Antonella Fiordelisi rivela: “Ecco quanto guadagno con un post su Instagram”

In questi giorni il nome di Antonella Fiordelisi è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ospite di Mattino 5, ha svelato la cifra che guadagnerebbe pubblicando post sulla sua pagina Instagram. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In questi ultimi giorni Antonella Fiordelisi è stata ospite di Mattino 5. Come già anticipato, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato i guadagni delle influencer, oggi considerato un vero e proprio lavoro. In merito alle sue cifre, l’ex gieffina ha rivelato:

Dipende sempre dal profilo. Io, per fortuna, mi reputo abbastanza fortunata perché il social network per me è diventato un vero e proprio lavoro. Si parla di cifre di 5 mila euro in su sicuramente, nel mio caso.

Ecco quanto può guadagnare una influencer come Antonella Fiordelisi, tra video sui social e campagne pubblicitarie#Mattino5 pic.twitter.com/4Hv52AfQts — Mattino5 (@mattino5) December 21, 2023

E, continuando con il suo discorso, Antonella Fiordelisi ha poi aggiunto:

Cosa promuovo? Nel mio caso io faccio pubblicità a un po’ di tutto: dalla moda, al beauty, a prodotti specifici. Anche se vorrei puntualizzare che noi, anche se non sembra, abbiamo tanta responsabilità. Essere una influencer significa avere un certo impatto mediatico su un pubblico attraverso la creazione di contenuti digitali, quindi va ad influenzare tendenze, opinioni e magari comportamenti.

Grazie per avermi seguita✨ è stato un piacere parlare del mio lavoro. Tornerò sicuramente ⏳ #mattino5 #mediaset — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) December 21, 2023

Per poi concludere:

Quindi i giovani d’oggi prendono come riferimento noi influencer. Dobbiamo stare molto attente perché abbiamo tantissima responsabilità. Io in primis, prima di sponsorizzare un prodotto, lo testo per poi essere sicura di poterlo pubblicizzare.

Ricordiamo che Antonella Fiordelisi è tornata sulle reti Mediaset dopo la sua esperienza dello scorso anno nella casa del Grande Fratello Vip.