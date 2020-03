Mattino 5 diventa Speciale Coronavirus, assente Federica Panicucci A causa dell'emergenza coronavirus, Mattino 5 diventa "Speciale Coronavirus" e sarà assente Federica Panicucci. Ecco il comunicato di Mediaset:

Il tradizionale programma mattutino di Canale 5 sarà sostituito dallo “Speciale Coronavirus” e sarà interamente dedicato all’attualità, quindi non ci sarà più spazio al gossip e all’intrattenimento di cui si occupava Federica Panicucci.

Da oggi lunedì 16 marzo, la programmazione mattutina cambierà. Mattino 5 è stato sospeso e anche la conduttrice lascerà momentaneamente il programma. Federica Panicucci ha condiviso il comunicato Mediaset sul suo profilo Instagram aggiungendo:

“Ciao a tutti, spero di tornare presto a tenervi compagnia come ho sempre fatto al mattino. Vi abbraccio forte e continuate a scrivermi qui“.

Sono stati sospesi anche Forum e Avanti un altro fino a data da destinarsi. Come già sappiamo, Uomini e Donne andrà in onda fino al 23 marzo perché le registrazioni sono state interrotte.

In questi giorni sono stati cancellati dai palinsesti anche altri programmi come Verissimo e Domenica Live. Amici, Striscia la Notizia e il Grande Fratello VIP continueranno per offrire al pubblico in po’ di leggerezza, intrattenimento e divertimento.

Ecco cosa riporta il comunicato di Mediaset:

“Per evidenti problemi organizzativi legati all’emergenza sanitaria, quattro appuntamenti Mediaset della fascia di day time vengono rimodulati nella programmazione a partire da lunedì 16 marzo 2020: “Mattino 5”, “Forum”, “Uomini e donne”, “Avanti un altro”. Nel caso di “Forum” e “Avanti un altro”, saranno programmate riproposizioni che andranno in onda nella collocazione abituale delle trasmissioni. Nel caso di “Uomini e Donne”, programma legato agli sviluppi quotidiani delle relazioni tra i protagonisti, si proseguirà per alcune puntate per poi sospendere temporaneamente la programmazione. Le registrazioni delle nuove puntate dei tre programmi riprenderanno non appena la situazione lo consentirà. Quanto a “Mattino 5”, il programma aumenterà il proprio contenuto informativo dedicandosi all’emergenza in atto ed esplicitando la nuova missione sin dal titolo: “Mattino 5-Speciale Coronavirus”. La versione abituale con la conduzione di Federica Panicucci riprenderà non appena le circostanze lo permetteranno”.