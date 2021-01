Maurizio Battista e la famiglia positivi al Covid-19: paura per la figlia di 4 anni

Sono ore di apprensione e paura per Alessandra Moretti e Maurizio Battista. La moglie del comico romano ha comunicato sui suoi canali social che, sia lei, il marito e la piccola Anna di 4 anni sono positivi al Covid-19.

La scoperta è avvenuta negli ultimi giorni del 2020, il primo ad avvertire i primi sintomi è stato proprio Maurizio Battista, ma il comico, fortunatamente, se l’è cavata con un po’ di raffreddore e sintomi lievi.

Chi ha avuto la peggio è l’attrice e la bambina. Un momento di strazio, dolore e preoccupazione. Alessandra Moretti ha iniziato raccontando il calvario e i suoi sintomi:

40 di febbre, una roba mai vista. Sto una m***a. Sono preoccupata fino all’osso per mia figlia, anche Maurizio è positivo ed è lui che ha iniziato con un misero raffreddore (infatti è asintomatico). Mi logora la paura per Anna, già vittima di una polmonite interstiziale 11 mesi fa che la stava conducendo in terapia intensiva, e per mio padre soggetto a rischio.

Ma la parte peggiore arriva adesso. Lo strazio è che la mamma e la bimba sono ricoverate in due ospedali diversi. Si può immaginare il dolore e la paura di un genitore tenuto lontano da un figlio malato.

“Il maledetto Covid-19, la prova più difficile. Io in un ospedale, mia figlia in un altro. Vi assicuro che salutarci sulla porta è stato uno strazio. Io da questa esperienza orribile uscirò per forza diversa, cambiata e con chiarissime le idee su chi avere nella mia vita e chi no“.

Poco più tardi, Alessandra Moretti ha aggiornato i fan. Con le sue parole ha anche voluto mettere in guardia tutti. Questo virus non va assolutamente sottovalutato: