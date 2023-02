Maurizio Costanzo, chi sono i figli Camilla e Saverio: in questi giorni stanno vivendo un grande dolore

La notizia della morte di Maurizio Costanzo ha rappresentato un vero colpo al cuore per tutti noi. Ricordiamo che il conduttore e giornalista si è spento venerdì mattina a Roma all’età di 84 anni. I figli del gigante della tv, Camilla, Saverio e Gabriele non sono riusciti a trattenere le lacrime davanti al feretro del padre.

Come molti di voi sapranno, Maurizio Costanzo è stato sposato quattro volte. Dal matrimonio con Flaminia Morandi sono nati due figli, Saverio e Camilla. Per quanto riguarda Gabriele, invece, c’è da dire che il ragazzo è stato adottato quando aveva 13 anni da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi.

In più di un’intervista il gigante della tv ha dichiarato che ha sempre avuto un rapporto speciale con i suoi figli. Queste sono state le sue parole la sua ultima intervista rilasciata a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin:

Uno dei miei figli fa il regista, la femmina ha scritto ma ora fa più che altro la madre. Il terzo è qui con me perché mi segue nelle cose che faccio in tv ed è quello che di più ha vissuto la mia vita. Mi sono emozionato quando mi ha chiamato papà per la prima volta, lui non lo sa ma è vero.

Come già anticipato, Camilla e Saverio sono i figli che Maurizio Costanzo ha avuto dall’ex moglie Flaminia Morandi. Il giornalista e conduttore ha parlato di loro nella sua ultima intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

Nel dettaglio, Maurizio Costanzo ha dichiarato che Saverio lavora come regista, mentre Camilla scrive anche se da un po’ di tempo a questa parte si dedica principalmente a fare la mamma. C’è da dire che entrambi i figli di Maurizio Costanzo hanno fatto al loro papà uno splendido regalo. Grazie a loro, infatti, il gigante della tv è diventato nonno.

Riguardo i suoi quattro nipoti Maurizio Costanzo ha rivelato:

È bello quando la vita ti consente di fare il nonno. Tutti i giovedì li vedo in ufficio da me, non perché io abbia dei ricordi ma perché ce li abbiano loro. Lo faccio per costruire ricordi per loro. Non sono un nonno che accompagna allo zoo o allo stadio, per cui li vedo una volta a settimana.