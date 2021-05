Maurizio Costanzo è tra i giornalisti più amati e seguiti in Italia, nonché un grandissimo conduttore televisivo. Il suo format Maurizio Costanzo Show è da sempre un ambitissimo salotto per chiunque voglia della visibilità nel piccolo schermo. Nella sua trasmissione, Costanzo si comporta esattamente come il perfetto padrone di casa, mettendo i suoi ospiti a suo agio ed elogiandoli, ma riuscendo anche a bacchettarli e a metterli alle strette quando è necessario.

Dall’altra parte, gli ospiti accettano sempre di buon grado le parole di Maurizio perché, quando anche si tratti di rimproveri, sono pur sempre insegnamenti di vita. Costanzo conduce anche un programma radiofonico su R101, in cui eri accolto a braccia aperte Tommaso Zorzi come ospite. Il conduttore ha domandato al vincitore dell’ultima edizione del GF vip quali siano le sue aspirazioni per il futuro.

Il ragazzo ha rivelato: “Io sto lavorando e facendo la mia sacra gavetta che in Televisione ancora di più è sacra. La carriera televisiva si costruisce più con i no che con i sì”. È allora che Maurizio decide di dispensare il suo prezioso consiglio: “Tommaso, questo il mio consiglio: bisogna imparare a vivere a prescindere dalla televisione”. Zorzi ha allora risposto: “Non bisogna fossilizzarci su ciò che dice la gente”.

“Adesso con i social hanno tutti una voce un po’ più rilevante di prima; prima magari se lo dicevano in famiglia che Tommaso Zorzi fa schifo. Adesso diventa un po’ più complicato” per aggiungere poi: “Ho la corazza su queste cose qui, m’interessa relativamente poco”. Dopodiché, la discussione ha cambiato bruscamente focus.

Zorzi e Costanzo hanno iniziato a parlare della Vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest. Zorzi ha commentato questo lieto evento con queste parole: “Il fatto che ci abbiano riportato a prendere in mano questo trofeo significa che l’anno prossimo l’Eurovision arriverà in Italia e credo che sia prestigioso per noi”.