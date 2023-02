Si è spento all’età di 84 anni Maurizio Costanzo, il famoso giornalista e conduttore italiano. Una notizia arrivata all’improvviso nella giornata di oggi venerdì 24 febbraio, che ovviamente ha sconvolto le tante persone che lo stimavano e lo conoscevano.

CREDIT: MEDIASET

Maria De Filippi è entrata nella sua vita negli anni 90. Dopo circa 2 anni di fidanzamento hanno deciso di unirsi in matrimonio, il 28 agosto del 1995, con un rito civile al Comune di Roma. Nel 2002 hanno adottato il figlio Gabriele Costanzo.

Da quel momento il giornalista non ha mai perso l’occasione per parlare dell’amore che provava nei suoi confronti. Ha sempre confessato di non aver paura di perdere la vita, ma non riusciva a pensare di lasciare la moglie da sola.

In un’intervista con Vanity Fair di qualche anno fa, aveva raccontato il suo grande amore per la sua compagna di vita:

CREDIT: MEDIASET

Quando ha incontrato Maria per la prima volta nella mia vita, ho pensato: ‘Ecco questa è la mia mano quando starò per spegnermi.’ Lo penso ancora e non mi era mai successo con le mie donne precedenti.

La perdita di Maurizio Costanzo e l’intervista a Maria De Filippi

Il famoso giornalista italiano è sempre stato convinto che la moglie lo avrebbe accompagnato fino alla fine dei suoi giorni. Desiderava che Maria De Filippi gli tenesse la mano sul punto di morte. La stessa conduttrice, in un’intervista con Oggi di circa un anno fa, aveva detto:

Le confesso che non so se sarò capace, se avrò la forza ed il coraggio di tenergli la mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti il ricordo dell’intreccio di quelle dita.

I due nonostante gli anni passati durante il loro matrimonio, hanno sempre parlato del loro grande amore e della voglia di passare insieme il resto dei loro giorni.

La causa dietro la perdita improvvisa di Maurizio Costanzo è ancora ignota. Ora in tanti si stanno stringendo al dolore della moglie, dei figli, dei nipoti e di tutti i suoi familiari.