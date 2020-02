Maurizio Costanzo rilascia delle dichiarazioni pesanti contro il Grande Fratello Vip Maurizio Costanzo, nell'intervista al giornale Novella 200, rilascia delle pesanti dichiarazioni e si scaglia contro il Grande Fratello Vip

Maurizio Costanzo, celebre giornalista e conduttore del Maurizio Costanzo show, ma anche marito di Maria De Filippi, rivela le sue opinioni sul Grande Fratello Vip. Le sue dichiarazioni, molto dirette e di posizione, sono state raccolte da un’ intervista per il giornale Novella 2000 e riportata dal settimanale Nuovo. Maurizio Costanzo avrebbe affermato :”Chiudetelo è un pessimo esempio per chi guarda”.

Il giornalista fa capire bene la sua opinione e si scaglia contro il reality, chiedendone la chiusura. Duro colpo per il conduttore Alfonso Signorini. Nel dettaglio vediamo le sue dichiarazioni. Dalla sua rubrica del settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo parla del poco contenuto e la bassa qualità del Grande Fratello, dove per suo dire mancherebbe di decoro, il mancato intrattenimento e il contenuto di qualità.

Posizione diversa a quanto pare per la moglie, Maria De Filippi. La quale, si è accostata molto di più al reality, condividendo con Signorini, anche un momento di interviste, per Alessandro, che ricordiamo aveva avuto una breve relazione con Serena Enardu e ora partecipante al trono di Uomini e Donne.

Questo Grande Fratello Vip sta facendo parlare molto di se. La partecipazione di concorrenti molto chiacchierati, amori che finiscono e che riprendo, litigi accesi tra coinquilini, parolacce e qualche spintone, stanno risultando un po’ troppo per un reality di intrattenimento.

Come ci fa notare Maurizio Costanzo, un reality dovrebbe intrattenere con spensieratezza e apportare anche degli insegnamenti :” Troppo spesso, diventa teatro, per comportamenti che rischiano di diventare un pessimo esempio per chi guarda. Chiudete questo programma, così risolviamo il problema una volta per tutte”.

Queste le ultime dichiarazioni rilasciate da Maurizio Costanzo. La TV si deve incentrare sulla qualità, se si fa audience solo sulla spazzatura, si rischia di inquinare la mente delle persone, facendo passare dei messaggi negativi. Ma tutto questo, non sembra inclinare il successo, che questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, sta riscuotendo.