Maurizio Costanzo Show rimandato causa del Coronavirus Previsto per Aprile, il Maurizio Costanzo Show era pronto per tornare in pompa magna ma sembra che a causa del Coronavirus al momento venga rimandato

L’emergenza Coronavirus ha cambiato il nostro modo di vivere ma anche le scalette dei palinsesti. Alcuni programmi sono stati interrotti, altri sono stati chiusi ed altri, come il Maurizio Costanzo Show sono stati rimandati a data da destinarsi.

Ad inizio aprile doveva tornare in gran spolvero il seguitissimo Maurizio Costanzo Show, ma per motivi di organizzazione e di sicurezza dovuti all’emergenza Coronavirus non ancora arginata, il programma è stato rimandato a data da definire. é stato Dagospia ad annunciare la notizia “Alla base della decisione della impossibilità di rispettare le distanze sul palco, il pubblico assente e le difficoltà con gli ospiti“.

Il ritorno del Maurizio Costanzo Show era un ritorno atteso da tempo, il conduttore Maurizio Costanzo ha per anni tenuto inchiodati allo schermo migliaia di telespettatori con le sue interviste e le interessanti interazioni tra gli ospiti. Ma sembra proprio che per colpa del Coronavirus anche il tanto atteso Maurizio Costanzo Show salterà e la data di inizio ancora non è stata decisa.

Giuseppe Candela che ha anticipato la notizia del rinvio del Maurizio Costanzo Show per conto di Dagospia fa notare che “Si fa prima a dire cosa resta in onda“. In effetti il Maurizio Costanzo Show non è il primo dei programmi dell’emittente Mediaset ad essere stato rinviato ed indubbiamente non sarà nemmeno l’ultimo data la rimodulazione costante dei palinsesti causa Coronavirus. Mediaset ha ormai preso una decisione che sembra voler concretamente portare avanti ovvero sospendere a data da destinarsi tutti i programmi di intrattenimento.

Oltre al Maurizio Costanzo Show tanti sono stati i programmi di intrattenimento Mediaset che hanno subito un arresto o sono stati rinviati. A farne le spese sono stati programmi seguiti da un folto pubblico come il programma condotto da Silvia Toffanin “Verissimo”, quello condotto da Barbara d’Urso “Domenica Live”. Questi sono stati infatti sostituiti da film, visti e rivisti. Non ci resta che attendere.