Maurizio Costanzo su Barbara d’Urso: “Mi ha provocato disagio e imbarazzo” Barbara d'Urso durante una puntata di Live-non è la d'Urso, ha fatto una preghiera assieme a Matteo Salvini che ha generato sincero disagio.

Al centro delle polemiche dello spettacolo ormai c’è lei, Barbara d’Urso, conduttrice Mediaset. La presentatrice partenopea raccoglie critiche a destra e a sinistra, non solo dagli haters ma anche da Maurizio Costanzo il quale ha confessato che la preghiera recitata in tv dalla conduttrice e da Matteo Salvini, gli ha provocato disagio ed imbarazzo.

Le critiche nei confronti di Barbara d’Urso non si arrestano. Dopo quelle mosse dal manager dello spettacolo Lucio Presta, dal mattatore della televisione Paolo Bonolis e dalla dissacrante Selvaggia Luccarelli, è ora il turno di Maurizio Costanzo il quale stronca concretamente la conduttrice Barbara d’Urso. Maurizio Costanzo è conosciuto per essere una di quelle persone che non le manda certo a dire ed anche in questa occasione senza essere prolisso si è espresso duramente nei confronti della conduttrice di Cologno Monzese.

“È capitato anche a me in mezzo a una diretta di dire una preghiera mentale, ma farla in pubblico è un’altra cosa. Mi sono rivisto lo spezzone della puntata di domenica scorsa e le dirò che quel passaggio mi ha provocato un po’ di disagio e un po’ d’imbarazzo“. Queste sono state le parole di Maurizio Costanzo nei confronti della conduttrice.

Maurizio Costanzo dopo aver detto il suo pensiero in merito alla signora della tv kitch, ha affermato che il Maurizio Costanzo Show al momento non si farà dato che “senza pubblico non he senso“. Uno dei più longevi talk show della televisione italiana, il Maurizio Costanzo Show, l’autunno scorso era stato trasmesso in seconda serata su canale 5.

Il Maurizio Costanzo Show sarebbe dovuto tornare in diretta a partire dalla primavera 2020 ma a causa della situazione attuale in cui versa l’Italia, le registrazioni del programma sono state procrastinate a data da definire. Maurizio Costanzo ha poi affermato che di questi tempi tempi fare televisione è indubbiamente più difficile del solito per tutto quello che stiamo vivendo.