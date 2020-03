Maurizio Costanzo torna a commentare il Grande Fratello Vip: “C’è un limite, difficile ragionare con lucidità” Dopo l'addio di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, Maurizio Costanzo rilascia un'intervista a Nuovo TV

Nei giorni scorsi il Grande Fratello Vip ha perso uno dei suoi concorrenti più importanti, Adriana Volpe. L’ex coinquilina ha abbandonato prematuramente la casa per “motivi familiari” e l’accaduto ha gettato non poche polemiche nel mondo del gossip. Maurizio Costanzo ha deciso di parlare dell’avvenuto, facendo finalmente chiarezza.

Il marito di Adriana Volpe ha perso suo padre, Ernesto Parli. Il suocero della conduttrice era malato ormai da settimane, ma recentemente le sue condizioni si erano aggravate. Per questo motivo la conduttrice si era voluta, in precedenza, mettere in contatto con i suoi familiari. Molti telespettatori pensano che non sia giusto continuare a mandare in onda la trasmissione.

Una fan in particolare ha scritto una lettera in cui si legge:

“Mi sembra assurdo che il GF vada avanti. […] Ancora una volta questo programma sta lucrando sul dolore, sui sentimenti delle persone, ovviamente con un obiettivo chiaro e tondo: fare ascolti”.

Questa volta Maurizio Costanzo, ha deciso di rispondere in prima persona alla donna su Nuovo TV:

“C’è comunque un limite ed è giusto permettere a chi lo desideri di uscire dalla Casa senza penali o clausole contrattuali da rispettare. Non è facile riuscire ad affrontare con lucidità una situazione così complicata”.

Nel frattempo Mediaset e Alfonso Signorini hanno annunciato la data della finale del reality. L’8 Aprile il programma andrà in onda per l’ultima volta. Ovviamente la data ufficiale non avrebbe dovuta essere questa. La produzione ha deciso di anticipare l’ultima puntata proprio alla luce di quello che sta succedendo sul suolo italiano e nel rispetto dell’emergenza sanitaria in corso.

Proprio nelle ultime ore anche Adriana Volpe ha rotto il suo silenzio stampa, dichiarando il suo dolore su Instagram:

“In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro il cuore. Ma è proprio da lì che parte il mio immenso grazie per tutto il calore, l’affetto e la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso. Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene. Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia”.