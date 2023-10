In questa stagione di Uomini e Donne Gemma ha potuto fare la conoscenza del cavaliere Maurizio Laudicino. Quest’ultimo arrivato nel parterre maschile ha fin da subito dimostrato un forte interessamento alla dama che purtroppo, non è mai andato oltre ad una semplice amicizia.

Da settimane al centro dello studio si parla proprio di lui e del comportamento avuto nei confronti della Galgani dopo la richiesta di un bacio. Grandi polemiche, discussioni e accuse sono state rivolte a Maurizio da parte delle altre dame e dagli stessi opinionisti.

A distanza di qualche mese dalla sua entrata a Uomini e Donne però, sono emersi nuovi importanti dettagli in merito alla sua vita privata e al suo lavoro. Ecco di cosa stiamo parlando.

Maurizio Laudicino ex corteggiatore di Gemma: Svelato chi è e che lavoro fa

Diverse incongruenze hanno fatto pensare fin da subito che il cavaliere potesse giocare con i sentimenti della dama. Quest’ultimo infatti, non ha mai voluto incontrarla da soli ma bensì ha “sfruttato” la presenza di Gemma all’interno di vari eventi, cene senza essere realmente interessato a lei.

Questo è quello che in più occasioni hanno sottolineato gli opinionisti e il resto del Trono Over. In particolar modo nel corso delle puntate è emerso come Maurizio si occupi dell’organizzazione di eventi prettamente sportivi.

Gran parte del pubblico a casa però continua a domandarsi chi sia realmente Maurizio Laudicino. Bene, di seguito ecco tutte le informazioni che sappiamo su di lui! Il cavaliere ha 57 anni e si occupa di marketing e comunicazioni nel settore sportivo e di locali anche di alti livelli.

Da circa 6 anni continua a gestire anche la sua professione con altre aziende come libero professionista. Quello che però quest’ultimo ha omesso al centro studio e che in pochi conoscevano è la sua realizzazione di un film intitolato “Vacanze di Natale a Forte dei Marmi”.

Questo film scritto e sceneggiato da lui è ancora presente su Youtube e nel corso degli anni ha ottenuto circa 3 milioni di visualizzazioni. Un vero e proprio cinepanettone girato e montato in circa 10 giorni con attori non professionisti.