Mauro Coruzzi, alias Platinette ha perso 30 chili in sei mesi: ecco come ha fatto Mauro Coruzzi, alias Platinette è riuscito a perdere 30 chili in sei mesi e i suoi fan sono sbalorditi dal suo cambiamento: ecco come ha fatto

Mauro Coruzzi, alias Platinette ha perso 30 chili in sei mesi: un risultato decisamente inaspettato per il conduttore radiofonico che aveva deciso di mettersi a dieta in seguito ad alcuni problemi di salute. Tutti gli hanno chiesto informazioni sulla dieta miracolosa che gli ha permesso di dimagrire così tanto. E Mauro Coruzzi ha deciso di parlare e raccontare come ha fatto.

Mauro Coruzzi, 64 anni, meglio conosciuto con il suo nome d’arte Platinette, ha deciso di dimagrire in seguito ad un problema di salute: il conduttore radiofonico non riusciva più a respirare e camminare e i medici gli hanno consigliato di mettersi a dieta. In 6 mesi, Mauro Coruzzi è riuscito a perdere 30 kg e i suoi follower sono increduli. In molti gli chiedono come abbia fatto.

Platinette ha ammesso di soffrire di fame compulsiva da stress, in un’intervista concessa a “Di Più”

“Il mio problema è tutto di origine nervosa, la mia è fame compulsiva. Mangio anche quando non ce n’è bisogno e il mio disturbo non è genetico, né da associare a una costituzione comunque robusta, ma è di natura psicologica. Per questo so che per uno come me, anche se ho raggiunto un buon risultato, la strada è lunga e non si finisce mai: devo stare attento…”.

Ma la sua “confessione” non è finita lì. Platinette ha anche rivelato di essere costretto ad assumere dei farmaci che lo aiuterebbero a diminuire il senso di fame.

“Ora, mangiando poco e tutto, apprezzo di più il cibo. Una regola che cerco di rispettare sempre è quella di posare la forchetta sul bordo del piatto dopo ogni boccone. Assumo un distacco, gusto e prendo il tempo che ci vuole. Prima invece ingurgitavo alla velocità della luce…”.

Infine, ha rivelato un altro “ingrediente segreto” nella sua dieta:

“Poi ho comprato un bel tapis roulant e l’ho messo in salotto, dove ogni mattina cammino per circa 20 minuti e ho preso anche una bicicletta e almeno una volta alla settimana faccio il giro della ciclabile”.

Ovviamente, niente diete fai da te: Mauro Coruzzi è seguito da un medico e da un personal trainer con il quale si allena due volte a settimana.