Max Biaggi, Araba Dell’Utri è la nuova fidanzata Araba Dell'Utri è la nuova fidanzata di Max Biaggi, ex campione motociclistico. Ecco chi è la sua nuova fiamma

Max Biaggi e Araba Dell’Utri: l’ex campione motociclistico, acerrimo nemico di Valentino Rossi, ha una nuova fidanzata. Chi è la ragazza che gli fa battere forte il cuore? E come si sono conosciuti? Se volete sapere tutto quanto, allora continuate a leggere!

Araba Dell’Utri è una splendida e bravissima attrice italiana. Recentemente ha fatto parlare di se più per le sue frequentazioni che per il suo curriculum, dal momento che è stata avvistata insieme all’ex campione di motociclismo Max Biaggi, ex di Eleonora Pedron, dalla quale ha avuto due figli, Ines e Leon. In seguito Max ha avuto una lunga relazione con Bianca Atzei, ma anche in questo caso la storia è finita.

Max Biaggi ora potrebbe aver ritrovato la serenità, proprio accanto all’attrice, come sottolineato dal settimanale Diva e Donna che ha pizzicato la coppia mentre cenava a lume di candela in un ristorante di Roma. I due erano da soli e, secondo le indiscrezioni dei paparazzi, la coppia avrebbe lasciato il ristorante per andare nello stesso hotel.

Chi è Araba Dell’Utri

Araba Dell’Utri è figlia di Maria Pia La Malfa e di Alberto Dell’Utri, fratello gemello di Marcello Dell’Utri, uomo politico. Ha 34 anni e ha sempre detto che l’essere la nipote di uno dei più famosi e controversi politici del panorama nazionale degli ultimi tempi non le ha dato alcun vantaggio o, al contrario, non ha messo ostacoli nella sua carriera.

Come attrice ha lavorato ne La terza madre di Dario Argento e in Matrimonio alle Bahamas, con Massimo Boldi e Biagio Izzo. La troviamo anche con un piccolissimo ruolo nel film In Rome with Love di Woody Allen.

In passato ad Araba sono stati affibbiati flirt decisamente interessanti, come ad esempio Danny Quinn, figlio del famoso attore Anthony Quinn. Ora è Max Biaggi il suo principe azzurro?