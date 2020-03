Maxi Lopez furioso con Wanda Nara: “hai portato i nostri figli all’epicentro del contagio” Maxi Lopez attacca l'ex moglie Wanda Nara colpevole di aver portato i figli insieme al marito Mauro Icardi nell'epicentro del contagio, in Lombardia

Maxi Lopez ha accusato l’ex moglie Wanda Nara di aver agito in modo del tutto sconveniente rientrando in Italia, più precisamente in Lombardia con i loro figli. “Sei una irresponsabile, hai portato i bambini nell’epicentro del contagio. Non hai una coscienza“. Il rientro in Lombardia di Wanda Nara è stato possibile grazie ad una certificazione che prevedeva come necessità il “rientro a casa”.

Nonostante l'emergenza, le polemiche, le liti e le ruggini anche a distanza tra le coppie e le ex coppie del calcio internazionale sembrano non cessare. È così anche per la ex coppia Maxi Lopez e Wanda Nara. L'ex marito dell bella showgirl che ormai vive con il calciatore Mauro Icardi, attuale marito e padre di due bambine avute con Wanda Nara, ha preso in mano il coraggio ed ha deciso di accusare la ex moglie di essere una vera irresponsabile e colpevole di essersi trasferita da Parigi (dove era andata a stare da quando Maxi Lopez era passato al Paris Saint Germain) a Milano senza motivo alcuno portando con sé l'intera famiglia.

“Hai portato i nostri figli da Parigi all’epicentro del contagio. Vorrei sapere in base a quali criteri ha deciso di rompere la quarantena durante una emergenza globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire. Hai esposto i nostri figli a un viaggio da un paese all’altro, ti trasferisci e vai all’epicentro del contagio in Italia. Non ti importa di qualsiasi tipo di conseguenza. Cosa ti passa per la testa in questi momenti in cui la cosa più sacra che hai al mondo è la salute dei nostri figli? Sono indignato: tu non hai una coscienza. Se non vuoi farlo per te, fallo per loro perché oggi sei la madre di 5 creature. Eppure è evidente che che tu non l’abbia ancora notato”