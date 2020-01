Me contro Te: la commovente lettera di una bambina malata per Luì e Sofì La commovente lettera di una bambina di 7 anni, per Luì e Sofì, i due famosi yotuber del momento: "anche io combatto contro il mio Signor S, ma lui è molto forte. Mi hanno detto che potevo esprimere un desiderio..."

Chiunque abbia un figlio, conosce i famosi youtuber Luì e Sofì, “I me contro te”. Sono due giovani fidanzati, che con i loro video su YouTube, mentre si sfidano tra di loro e mentre combattono contro le sfide del Signor S, fanno divertire migliaia e migliaia di bambini. Pochi giorni fa, è uscito il loro primo film al cinema, che ha riempito le sale. In tre giorni ha incassato 5 milioni e mezzo di euro, superando perfino il film di Checco Zalone. I due youtuber hanno ricevuto una lettera molto commovente e adesso tutti sperano che possano aprire il loro cuore e possano realizzare l’ultimo desiderio di una bambina di Avellino, che si trova ricoverata nel reparto di pediatria del San Giuseppe Moscati. “Cari Luì e Sofì, mi chiamo G., ho 7 anni e sono una vostra fan. Tutti i giorni seguo le vostre avventure e anche io, come voi, combatto contro il mio Signor S. Lui è molto forte, ma io lo sono di più. Grazie a voi, i vostri giochi, i vostri scherzi, le vostre canzoni e a Kira e Rey, i vostri cagnolini, mi torna il sorriso e lui fa meno male. Purtroppo, però, ultimamente è diventato così forte da non permettermi di andare a scuola, di vedere i miei compagn e di andare al cinema a vedere il vostro film. Sono sempre in ospedale. qualcuno mi ha detto che potevo esprimere un desiderio. Vorrei incontrarvi almeno una volta, giocare insieme a voi e sconfiggere il mio Signor S.” La lettera della bambina si è una diffusa sui social network e adesso tutti si sono rivolti a Luì e Sofì, chiedendo loro di recarsi da questa bambina e di realizzare il suo desiderio. Luì e Sofì sono due fidanzati di Palermo, fidanzati nei loro simpatici video e fidanzati nella vita reale. Sofì si chiama Sofia Scalia ed ha 21 anni, Luì si chiama Luigi Calagna ed ha 25 anni.