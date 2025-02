“Me ne vado” Accesa discussione al DopoFestival, la famosa non ci sta e minaccia di andarsene 

La seconda puntata del DopoFestival ha catturato l’attenzione del pubblico con un acceso scambio tra i suoi ospiti. Al centro della scena vi è stata Anna Dello Russo, nota giornalista di moda, che ha mostrato il suo carattere deciso, mettendo in evidenza la sua personalità durante la discussione su Damiano David, il frontman dei Maneskin. In un momento di tensione, Dello Russo ha esclamato la sua frustrazione, evidenziando la sua determinazione a esprimere il proprio punto di vista.

Il confronto tra Anna Dello Russo e Selvaggia Lucarelli

Anna Dello Russo ha fatto il suo ingresso in studio con un’energica sfilata al fianco di Rkomi, creando immediatamente un’atmosfera vivace. La conversazione si è poi spostata su Damiano David, suscitando un acceso dibattito con Selvaggia Lucarelli. Dello Russo ha sostenuto che Damiano rappresenta una figura fluida e in grado di abbattere i confini di genere, affermando: “Lui è fluido, abbatte i generi”. Tuttavia, Lucarelli ha risposto con una nota di scetticismo, dicendo: “Io lo vedo sempre molto maschile, ma se lo dici tu”. Questo scambio ha evidenziato il contrasto tra le due opinioniste e il loro approccio differente alla moda e all’identità di genere.

Il clima si è fatto teso quando Dello Russo ha espresso il suo disappunto per le interruzioni, dichiarando: “Oggi non ho sense of humour, perché mi hanno detto che non si capisce quando parlo e mi sono innervosita. Cerco di essere più chiara e sintetica possibile, ma se non mi fate parlare io mi alzo e me ne vado. Faccio come ha fatto Marcella Bella”. Queste parole hanno rivelato la frustrazione di Dello Russo, che ha voluto sottolineare l’importanza del suo contributo al dibattito.

Commenti sui look di Rkomi e Rocco Hunt

In un tentativo di riportare la discussione su toni più leggeri, Alessandro Cattelan è intervenuto, suggerendo di concentrarsi sui look dei partecipanti. Questo spostamento di focus ha permesso di alleggerire l’atmosfera, e il segmento ha visto Anna Dello Russo tornare nel suo elemento, esprimendo entusiasmo per lo stile di Rkomi. La giornalista ha elogiato il suo outfit, mentre ha riservato un giudizio più critico per il look di Rocco Hunt, affermando: “Street style, non mi convince, però ha coolness”. Questo scambio ha messo in evidenza la competenza di Dello Russo nel commentare le tendenze della moda, evidenziando il suo occhio attento per i dettagli e la sua capacità di analizzare gli stili dei vari artisti.

Il programma ha offerto quindi una miscela di discussioni serie e momenti più leggeri, riflettendo la complessità delle dinamiche che si sviluppano nel mondo dello spettacolo e della moda. La presenza di Anna Dello Russo ha aggiunto una dimensione di profondità e autenticità alla conversazione, rendendo il DopoFestival un appuntamento imperdibile per i fan della moda e della musica.