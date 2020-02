Meghan Markle di nuovo incinta? Gli indizi sarebbero due! Meghan Markle di nuovo incinta? Non si parla d'altro! Ma la verità qual è? L'argomento è stato discusso a pomeriggio 5. Barbara D'Urso si è collegata in diretta (VIDEO)

Non si parla d’altro che dei rumors che arrivano da Londra, secondo i quali Meghan Markle potrebbe essere di nuovo incinta. Dopo il divorzio reale e il trasferimento in Canada, la duchessa di Sussex sembra aver ritrovato la serenità.

Le domande dietro al suo sorriso, però aumentano. Quale sarebbe il motivo? Beh, sembrerebbe che siano diversi!

L’argomento è stato discusso anche a Pomeriggio 5, il programma televisivo che va in onda su canale 5, condotto da Barbara D’Urso. La conduttrice si è collegata in diretta con Federico Gatti, corrispondente da Londra.

Tutti parlano di un pancino sospetto… e qualche amica si sarebbe fatta sfuggire che Meghan Markle sia incinta del secondo figlio!

Oppure la duchessa di Sussex sta pensando di tornare a fare l’attrice? C’è chi afferma che condurrà un programma riguardante la vita dopo le nozze. E chi meglio di lei, che si è sposata per la seconda volta?

Altro dettaglio, non poco importante, è il fatto che da quando Meghan Markle ha rinunciato alla corona, è stata travolta da un numero incredibile di followers e le più importanti case di moda, se la stanno litigando!

Perfino la famosa cantante Madonna ha pubblicamente invitato i Duchi di Sussex nel suo attico in Canada, proponendosi di affittarlo!

Tornando a parlare della presunta gravidanza, anche Federico Gatti ha dichiarato di avere due indizi. Qualcuno che gli abbia riferito le parole delle amiche di Meghan, secondo le quali sarebbe in dolce attesa, anche se le fonti non sono state svelate e come secondo indizio, i bookmakers britannici, che hanno dimezzato le quote relative ad una gravidanza di Meghan Markle nel 2020.

Federico gatti ha poi concluso la diretta, dicendo: “Agatha Christie diceva che un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza. Aspettiamo il terzo per una prova!”

Per chi volesse vedere la puntata di pomeriggio 5 dedicata a Meghan Markle, può farlo QUI.