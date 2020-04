View this post on Instagram

Una coppia in jeans, T-shirt e sneakers, nascosti da guanti, cappelli e mascherine. Solo quando alzano lo sguardo si riconoscono i volti di Harry e Meghan. Sono scesi dal loro Suv senza nessuna guardia del corpo, i Duchi di Sussex continuano a sorprendere ancora. Qui il video esclusivo che mostra la coppia a Los Angeles intenta a consegnare cibo e beni di prima necessità alle persone meno abbienti in quarantena per via del Covid 19. «Sono Meghan» si è presentata così Meghan Markle al citofono del condominio nei Sierra Bonita Community Apartments di Hollywood, al signor Dan Tyrell, che ha ringraziato senza riconoscere chi si trovava di fronte. Si tratta della prima uscita pubblica dei coniugi dopo il trasferimento in America. Nelle telecamere di sorveglianza si vedono bene le sacche azzurre della charity ‘Project Angel Food’, organizzazione no profit di Los Angeles. • • • #losangeles #harryemeghan #harrymeghan #meghanmarkle