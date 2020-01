Meghan Markle e il Principe Harry rompono il silenzio e fanno gli auguri a Kate Middleton Meghan Markle e il Principe Harry rompono il silenzio dopo la Megxit e usano l'account Instagram per fare gli auguri alla Duchessa di Cambridge Kate Middleton

Meghan Markle e il Principe Harry rompono il silenzio, ma il motivo è ben diverso dalla Megxit, e fanno gli auguri alla splendida Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, per il suo trentottesimo compleanno. I duchi di Sussex, senza sbilanciarsi troppo hanno lasciato un piccolo commento sotto una foto della bellissima moglie di William

“Auguriamo un compleanno molto felice alla duchessa di Cambridge”, una frase secca e coincisa, non troppo affettuosa arricchita solo con un cuoricino rosso alla fine della punteggiatura

Così hanno voluto omaggiare la moglie del Principe William nel giorno del suo 38 esimo compleanno. I Duchi di Sussex (o forse dovremmo dire ex Duchi) ormai stanno facendo parlare di loro per ben altri motivi

Se un tempo si “spettegolava” sul rapporto molto particolare tra le due Duchesse e mogli dei Principi, ora non si fa altro che parlare dell’uscita della coppia dalla Famiglia Reale

Proprio ieri è arrivata la confessa ufficiale: la Regina Elisabetta ha accettato la bizzarra richiesta dell’attrice americana e di suo marito e i due non riceveranno nessun sussidio. La crisi nella Royal Family è ormai aperta

Una notizia sconcertante, secondo il Daily Maily, sarebbe che la Regina Elisabetta ha saputo della rottura solo dai TG, i due non avrebbero infatti informato la nonna di quanto stesse accadendo e della loro decisione

Altre voci confermano inoltre che Meghan Markle sia tornata al suo mestiere: l’attrice americana avrebbe infatti già firmato un contratto con la Disney in veste di doppiatrice per un film. Gli incassi di tale mestiere comunque andranno in beneficenza