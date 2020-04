Meghan Markle e l’ex principe Harry a spasso con i cani Meghan Markle e l'ex principe Harry sono stati avvistati a spasso con i cani a Los Angeles, entrambi con il viso coperto dalla mascherina; ecco le foto

Meghan Markle e l’ex principe Harry hanno interrotto la quarantena e hanno fatto una passeggiata romantica per le strade della città. I due, però, non erano soli ma accompagnati dai loro fedeli animali domestici, due affascinanti cani. Gli animali erano grati e felici di aver essere usciti di casa; Archie non era insieme ai suoi famosi genitori.

Questa è stata la prima volta in cui Meghan Markle e l’ex principe Harry sono stati visti in pubblico dopo aver formalizzato la loro separazione dalla famiglia reale il 1 aprile. Il principe Harry era apparso in una video-chiamata da casa ma la moglie aveva mantenuto un profilo basso e non si era ancora mostrata sui social. I due cercano di adattarsi alla loro nuova vita.

Sembrerebbe che per questo primo anno, Meghan Markle e l’ex principe Harry riceveranno il sostegno finanziario dal principe Carlo. Nel frattempo dovranno iniziare ad essere indipendenti e cercarsi nuove attività per gestire le loro entrate economiche.

I due sono stati avvistati sulle strade di Los Angeles, nella prossimità della loro casa temporanea, con i volti coperti a metà dalle mascherine, seguendo le indicazioni del governatore della California messe in atto per contenere i danni provocati dalla pandemia di Covid-19 .

Meghan Markle indossava leggings bianchi e un top sportivo, dimostrando che continua a migliorare la sua silhouette nel comfort di casa sua, facendo yoga, il suo esercizio preferito. Da parte sua, l’ex principe Harry era estremamente rilassato in jeans e maglietta, qualcosa di molto lontano dagli abiti che usava durante gli impegni reali e che, apparentemente, gli piace molto.

I due hanno passeggiato con i cani senza allontanarsi molto dalla loro casa, per un breve periodo di tempo e senza guardie del corpo, come due normalissime persone.

Meghan Markle e l’ex principe Harry sono impegnati anche come volontari per delle associazioni locali che aiutano e persone bisognose del posto.