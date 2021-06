La splendida Meghan Markle e il principe Harry sono di nuovo genitori. Al Santa Barbara Cottage Hospital, in California, è venuta al mondo la piccola Lilibet Diana, con un di tre chili e mezzo il piccolo Archie è pronto ad accogliere la sorellina.

Il nome della piccola è un omaggio alla Regina Elisabetta, che in famiglia viene chiamata Lilibeth e, ovviamente, il secondo nome è un elogio alla mamma di Harry, la principessa Lady Diana.

A dare l’annuncio della nascita della bambina sono stati proprio i genitori, in una nota sul sito dell’organizzazione benefica della coppia si legge:

Il 4 giugno siamo stati benedetti con l’arrivo di nostra figlia, Lili, È oltre la nostra immaginazione e rimaniamo grati per l’amore e le preghiere che abbiamo avvertito dal mondo, grazie per la vostra gentilezza e per il vostro sostegno costante durante questo periodo molto speciale per la nostra famiglia.