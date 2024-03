“Non è una coincidenza”, il gesto di Meghan Markle proprio ora che Kate Middleton è assente

Meghan Markle torna in attività sui social dopo un lungo periodo di silenzio regalando un poò di sollievo alla cognata Kate Middleton

Meghan Markle torna alla ribalta sui social dopo aver abbandonato il suo account @sussexroyal nel 2020. In seguito alla rottura con la casa reale Meghan e il secondogenito del re Carlo hanno deciso di creare un nuovo brand di lifestyle. Il nuovo profilo vede la duchessa sistemare dei fiori, impastare una torta e passeggiare nel giardino della sua dimora a Montecito.

Il nuovo sito segue l’esempio del portale di Gwynet Paltrow. Il progetto “American Riviera Orchard” ha richiesto un anno di lavoro e si ispira molto al blog precedentemente creato dalla Markle nel 2014, The Tig, che aveva chiuso nel 2017, durante i preparativi delle nozze con Harry. Il blog forniva soprattutto, consigli di moda, recensioni di eventi pubblici e mondani. Tutte le passioni di Meghan sono ora racchiuse nel nuovo account e lei si dichiara molto orgogliosa del nuovo marchio.

La duchessa è ora pronta a farsi illuminare dalle luci della ribalta che sono state troppo concentrate su Kate e William, ultimamente. Questo farà respirare un po’ i cognati e allontanerà l’attenzione del pubblico da Kensington Palace? Il ritorno sulle scene non sembra casuale visto la tempesta mediatica che ha invaso la Royal Family negli ultimi mesi. Sicuramente un attimo di tregua non farà male ai regnanti inglesi.

La duchessa del Sussex dal 19 Maggio 2018 con il marito Harry, nel 2020 ha rinunciato al Sovereign Grant e al titolo di Altezza reale, non perdendolo comunque. Hanno proclamato la loro volontà di allontanarsi dagli affari di famiglia e di essere indipendenti economicamente dagli affari di stato inglesi. Si sono trasferiti prima in Canada e successivamente, in California, dove vivono con i due figli Archie e Lilibet Diana.

Vuole avvicinarsi alla gente mostrando la sua vita quotidiana per vivere al meglio e in modo naturale. Il sito venderà marmellate e altri prodotti casalinghi, oltre a dare consigli sul buon gusto e sul vivere Green e salutistico.

Leggi anche: Meghan Markle è la più ricercata sul web. Parola di Google.