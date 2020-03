Meghan Markle, la vita a Londra tra attacchi di panico e oppressione: “era nervosa ad uscire di casa” Meghan Marke, moglie dell'ex principe Harry, non ha affatto apprezzato la vita a Londra, dove si sentiva oppressa: ora la sua vita ha preso una piega diversa

Meghan Markle è riuscita finalmente a lasciarsi alle spalle la Royal Family e la sua permanenza a Londra. Infatti, quello non è stato affatto un periodo felice per l’ex reale, la quale ha passato il suo tempo tra attacchi di panico e stati di oppressione. Come racconta una fonte a lei vicina “era nervosa ad uscire di casa”.

Non è una novità che la vita da reale non sia stata affatto apprezzata dalla moglie dell’ormai ex principe Harry d’Inghilterra. Infatti, la donna non ha mai apprezzato tutte le restrizioni tipiche di coloro che hanno un posto all’interno della Royal Family, cosa che l’ha portata più volte ad essere rimproverata e criticata dalla stessa Regina Elisabetta II. Da come riporta una fonte molto vicina alla donna in un’intervista al magazine Us Weekly, l’ex reale “Era nervosa a uscire di casa per via di tutta l’attenzione negativa che ha attirato”.

Proprio per questo motivo, Harry pare abbia deciso di portarla via insieme al figlioletto Archie, proprio perché lui era l’unico a poterla veramente capire. Infatti, quando era molto piccolo, il principino aveva dovuto elaborare un lutto molto grave, quello della perdita della madre Diana Spencer, e questo o ha portato a soffrire molto di ansia. Per questa ragione riusciva perfettamente a comprendere lo stato di sua moglie e, per il bene di tutta la famiglia, ha compito questo passo importantissimo quanto storico.

Stando sempre alla stessa fonte, Meghan Markle ha “le ali ai piedi” da quando ha cominciato questa nuova vita in Canada con suo marito e suo figlio Archie. Il problema principale, come sottolinea la fonte, sarebbe stato principalmente che in famiglia non c’era sostanzialmente spazio per Meghan Markle, che non si sarebbe mai potuta adeguare alla vita a Buckingham Palace.

Nonostante ci siano stati diversi colloqui con la Regina Elisabetta II, il nipote ha deciso comunque di optare per la Megxit, la quale avrà luogo ufficialmente dal 1 aprile. Da quel momento inizierà per gli ex duchi l’anno di assestamento, nel quale potranno decidere se tornare indietro, anche se al momento sembra davvero poco probabile.