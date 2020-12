Il Principe Harry sembra essere molto entusiasta della sua vita con Meghan Markle negli Stati Uniti. Negli States la coppia sta gettando le basi per il proprio futuro. Harry e Meghan hanno acquistato una casa multimilionaria, dove stanno crescendo il loro piccolo Archie cercando il più possibile di tenersi al riparo dai paparazzi. La coppia ha anche lanciato da poco il sito web dell’organizzazione benefica Archewell, e non solo!

Di recente Meghan Markle ed Harry hanno firmato un accordo molto remunerativo con Netflix, per la realizzazione di documentari e programmi istruttivi, con lo scopo di migliorare il mondo. Insomma, possiamo affermare che i due si stanno dando davvero molto da fare, ed a quanto pare il Principe sarebbe davvero entusiasta di come stanno andando le cose.

Lo ha rivelato lo stesso Harry durante un’intervista rilasciata a GQ Heroes, dove ha spiegato:

Stiamo lavorando alla grande e Archie ci tiene molto occupati e ci fa ridere ogni giorno, il che è fantastico.

In realtà il Principe ha utilizzato un’espressione ben più colorita, facendo sorridere i suoi fans. Il trentaseienne ha infatti dichiarato che lui e la moglie Meghan si stanno “facendo il … mazzo” in questo periodo!

Video Credit The Royal Family Channel



Il vero sogno di Meghan Markle ed Harry

Durante la sua intervista, il Principe Harry ha anche spiegato che il suo desiderio – così come quello di sua moglie – è quello di lasciare un mondo migliore per suo figlio e in generale per le nuove generazioni.

Essendo un papà, il senso della vita è quello di lasciare il mondo come un posto migliore rispetto a quando l’hai trovato.

Ha raccontato il ragazzo, aggiungendo che per via della sua posizione privilegiata all’interno della Famiglia Reale, per molto tempo non aveva compreso problematiche molto serie, a cominciare da quella dei pregiudizi razziali inconsci.

Ci sono voluti molti anni, e l’esperienza di “vivere nei panni di Meghan” prima che riuscisse a comprendere al meglio il problema e che decidesse di rimboccarsi le maniche per cambiare le cose.

Possiamo dire che la Markle ha migliorato in qualche modo la vita e le prospettive di Harry, non trovate anche voi?

Foto da Instagram