Melanie Panayiotou, sorella di George Michael, muore come lui nel giorno di Natale tre anni dopo Londra, Melanie Panayiotou, una delle sorelle di George Michael, è stata trovata morta proprio il giorno di Natale, come suo fratello tre anni fa

Melanie Panayiotou, una delle sorelle di George Michael, è stata trovata morta il giorno di Natale, proprio come suo fratello tre anni fa. A dare la notizia è stata la polizia Londinese che la sera di Natale era stata avvertita di “una morte improvvisa di una donna di cinquant’anni” nella zona Nord di Londra

La donna, che di anni ne aveva 55 anni, è morta per cause non sospette secondo gli inquirenti. A trovarla è stata la sorella maggiore, Yoida che l’ha trovato riversa a terra nella sua abitazione. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi per la donna non c’è stato nulla da fare

Melanie, nonostante l’eredità lasciata da suo fratello pari a 97.6 milioni di sterline (quasi 110milioni di euro) ha continuato a praticare il suo mistero di parrucchiera. Il cantante all’epoca lasciò l’eredità alle sorelle e al padre, escludendo l’ex fidanzato Kenny Goss e Fadi Fawz, colui che ha trovato il cadavere di Michael

La sorella minore di George Michael proprio recentemente aveva rilasciato un’intervista parlando del film ispirato alla carriera del fratello

“La mia famiglia ed io speriamo che tutti voi apprezziate il film, e la musica di Yog vecchia e nuova, intrecciata splendidamente in questa divertente e facile storia d’amore e di amore per sé stessi”

La donna in questi anni ha difeso sempre il fratello per quanto riguarda la sua omosessualità: “Mio fratello era molto orgoglioso di essere gay , contrariamente a quanto è stato detto di recente”

Ci stringiamo anche noi al dolore della famiglia che ogni Natale ricorderà queste tragedie.