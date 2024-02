Melissa Satta e Matteo Berrettini non sono più un coppia: la notizia sbarca sui social

In questo periodo moltissime coppie hanno posto fine alla loro storia d’amore. Tra queste compaiono anche Matteo Berrettini e Melissa Satta. Che cosa è successo?

Matteo e Melissa ai tempi della loro storia

L’annuncio della rottura è stato diramato sui social e ha sicuramente commosso tutti coloro che da sempre hanno sostenuto il loro amore. Ecco che cosa abbiamo scoperto in merito a quanto accaduto.

Fine dell’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini

Qualche ora fa Matteo Berrettini ha diffuso alcune notizie sui social in merito alla fine della sua relazione d’amore con Melissa Satta. Da qualche tempo si vocifera la fine della loro relazione, ma nessuno dei diretti interessati è mai intervenuto in maniera diretta sulla questione.

Melissa Satta e Matteo Berrettini

A dare la conferma della triste notizia proprio il bravissimo tennista, il quale ha annunciato quanto accaduto durante una conferenza stampa e poi sui social: Io e Melissa non stimo più insieme. Abbiamo un rapporto bellissimo, grande stima l’uno per l’altro, non andrò oltre perché non mi piace parlare della mia vita privata. La ringrazio per quest’anno bellissimo.

Il giovane ragazzo ha quindi fatto trapelare un senso di tristezza a pronunciare queste parole, ma ha dichiarato che la storia d’amore non è finita per mancanze di rispetto o per tradimenti dell’ultimo minuto. Purtroppo non sempre tutto va come si vorrebbe e anche le più belle storie d’amore possono facilmente finire da un momento all’altro.

La verità sulla fine del rapporto tra Satta e Berrettini

Credits: Italian Gossip Extra 2.0

In molti non hanno dimostrato una grande soddisfazione nei confronti delle parole espresse da Matteo Berrettini. In tanti pensano che il giovane sportivo abbia dato una risposta di circostanza e che abbia deciso di nascondere la verità per non finire al centro della scena.

Si vocifera, infatti, che la coppia si sia sciolta a seguito della differenza di pensiero tra le due parti. Melissa avrebbe voluto mettere su famiglia e iniziare a progettare il loro futuro in maniera più concreta con progetti precisi.

Matteo Berrettini e Melissa Satta

Matteo, invece, non si sarebbe dichiarato pronto a tale novità in quanto proiettato verso altri obiettivi da perseguire nell’immediato. Sicuramente la loro relazione era davvero seria, tanto che i due hanno condiviso festività molto importanti insieme. Per non parlare di come l’ex velina abbia presentato al tennista anche il figlio avuto dalla relazione precedente.