Melissa Satta sfoggia i suoi nuovi capelli rosa fatti da sola in casa I look fatti in casa sono il trend del momento: Melissa Satta decide di farne parte, facendosi i capelli rosa da sola in casa

Il trend più seguito del momento, tra i più famosi e i non, sono i look fatti in casa da soli. Tra coloro che hanno aderito a questa sfida, vediamo anche Melissa Satta. La bella modella italiana, alla fine della quarantena, si è mostrata al pubblico con un look completamente diverso: capelli rosa, fatti in casa da sola.

Improvvisarsi parrucchieri dentro le mura di casa sembra essere diventato il passatempo preferito non solo delle star, ma proprio di una vastissima gamma di persone in tutto il mondo. È sempre vero che, all’occorrenza, si prova e si riesce a fare quello che si desidera, con l’impegno. Molto di moda è anche e soprattutto tingersi i capelli di rosa.

Ad aderire a questo gruppo di persone, dopo Elle Fanning, Dua Lipa e Lottie Moss, vediamo unirsi anche Melissa Satta. Fin da quando, per la prima volta, ha calcato il palo di Striscia la Notizia come velina, la sua lunga chioma castana è sempre stata il suo marchio di fabbrica, il suo dettaglio distintivo, ma niente dice che non si possa cambiare anche questo particolare.

In sostanza, in un pomeriggio noioso di questa lunga quarantena, la modella ha deciso di dare un drastico cambio al suo look, tingendosi in casa i capelli di rosa, proprio temporalmente vicina alla riapertura di parrucchieri ed estetisti. In realtà non ha poi osato troppo, facendo chissà quale foto shock: ha lasciato solamente che qualche sfumatura si sia resa visibile, sopra al suo castano.

Al termine di questo esperimento da hairstyle, si è poi fatta immortalare in uno scatto dal marito, Kevin-Prince Boateng, in una posa molto carina sul balcone di casa.

Nella didascalia scrive: “My pink Sunday at home”, che tradotto vuol dire “la mia domenica rosa a casa”, con tanto di hashtag #pinkhair. Si pensa che il motivo principale per il quale in moltissime, tra le star, abbiano deciso di fare questo colore è che indica la femminilità e il mondo femminile, come una connotazione propria.