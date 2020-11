Dopo mesi di silenzio Mendy Jean Prince finalmente parla riguardo alla sua rottura con Erminia Kobau. La storia tra i due è naufragata durante il lockdown ma la donna sembra aver trovato già un altro uomo. Il modello e personal trainer senegalese ha deciso di confessare cosa è successo all’interno della loro storia d’amore.

Mendy Jean Prince è un modello e personal trainer senegalese il quale era fidanzato con Erminia Kobau. Quest’ultima ha partecipato al programma Uomini e Donne nel trono over e a Le Iene.

La #cabinarossa di… Erminia Kobau Chi meglio di Erminia Kobau per parlare di differenza d'età in amore? #cabinarossa #Pomeriggio5 Posted by Pomeriggio 5 on Monday, February 3, 2020

Inoltre ha anche preso parte al programma di Barbara D’Urso come opinionista. Ad oggi i due non sono più insieme. Alla luce di questo il ragazzo ha rilasciato un intervista nella quale spiega i motivi che hanno spinto la coppia ha separarsi.

Mendy Jean Prince e Erminia Kobau si sono lasciati durante il periodo del lockdown. Stando alle spiegazioni del modello, è stata proprio la stessa donna a mettere un punto definitivo alla loro relazione. Il motivo? Si suppone che lei si sia innamorata di un altro ragazzo.

Ecco con quali parole il giovane ragazzo senegalese ha confessato la verità sulla rottura:

Da ciò che mi ha detto si è innamorata di un altro ragazzo proprio quando non ci potevamo vedere, lei era a casa sua a Legnano e io a casa mia a Jesolo e ci dividevamo oltre 350 chilometri. Almeno è stata onesta a dirmelo e a non tenere il piede in due scarpe. Anche se c’è una cosa che non mi quadra, devo essere sincero…

Infatti, Prince non si spiega come la sua ex ragazza abbia potuto trovare un nuovo fidanzato nel bel mezzo di un lockdown. Peraltro, ha anche precisato in che tipo di rapporto si trovano i due attualmente. Entrambi non si sentono più per ovvi motivi. Nonostante questo lui continua a nutrite affetto nei suoi confronti.

In questo modo sempre Mendy Jean Prince ha concluso il suo racconto in merito alla questione:

Ad ogni modo io sono e rimango sempre un gentiluomo. Sono deluso ma non porto rancore, ad Erminia voglio bene, abbiamo passato dei mesi molto piacevoli insieme, lei è una ragazzina, mi sembrava di stare con una coetanea, quindi tutto era bellissimo e giocoso. Ma con il senno di poi non credo potrei tornarci insieme