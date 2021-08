Nella giornata di lunedì 30 agosto è stata diffusa la notizia della morte di Mercedes Morr. La donna, di soli 33 anni, era una modella e un’influencer affermata diventata famosa tramite Instagram. Qualche ora fa la famiglia di Mercedes ha divulgato la notizia della sua prematura scomparsa. Attualmente le cause della morte sono ancora sconosciute.

Mercedes Morr è morta a soli 33 anni per cause ancora del tutto ignote. Con immenso dolore, la famiglia della modella qualche ora fa ha dato conferma della morte della giovane 33enne. Ricordiamo che Mercedes Morr era nata a Houston, in Texas. Attualmente gli inquirenti stanno lavorando per risalire alla causa che ha determinato la morte di Mercedes.

Morte Mercedes Morr: l’annuncio della scomparsa della modella fatto su Instagram

A rendere pubblica la notizia della scomparsa della 33enne è stato probabilmente un parente, scrivendo un post sulla sua pagina Instagram. Queste sono state le parole con cui è stata comunicata la prematura scomparsa della modella:

Grazie per tutte le preghiere e le chiamate in merito a Mercedes. I suoi genitori vi chiedono di rispettare la famiglia. Sappiamo che tutti sono preoccupati. Aggiorneremo tutti quando tutte le informazioni saranno confermate. Grazie.

Inutile dire che, dopo la condivisione del messaggio, sono stati moltissimi gli utenti che hanno mostrato solidarietà e vicinanza alla famiglia di Mercedes per la sua scomparsa. Anche molti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo hanno lasciato messaggi di cordoglio per la morte della giovane.

Tra questi possiamo citare il rapper Tory Lanez. L’artista ha voluto ricordare la modella sulla sua pagina social rivolgendole l’ultimo saluto. Queste sono state le parole con cui il cantante ha salutato per l’ultima volta Mercedes Morr:

Riposa in pace, Regina.

Sui social Mercedes era molto attiva ma anche seguitissima. La giovane modella e influencer, infatti, poteva contare oltre due milioni di followers.