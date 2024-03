“Meriti di più” le ha spezzato il cuore poco prima dell’inizio del serale di Amici 23: lacrime e disperazione

Una delle più coppie più belle di Amici 23 potrebbe essere letteralmente scoppiata all’improvviso. Ci riferiamo a Gaia e Mida, due ragazzi molto dolci e molto amati. Che cosa è successo alla loro storia d’amore?

Gaia e Mida

La verità sulla loro crisi è stata resa pubblica nel corso del daytime di oggi pomeriggio. Cerchiamo di fare chiarezza sulla questione.

Amici 23: che cosa è successo nell’ultimo daytime?

Come ogni giorno, anche oggi pomeriggio è andata in onda un’altra puntata pomeridiana di Amici di Maria De Filippi. Ci riferiamo al daytime, ovvero la striscia quotidiana che segue la vita dei ragazzi anche nei momenti in cui questi non ballano e non cantano.

La puntata di oggi si è concentrata su Holden, il quale nell’ultimo periodo sta vivendo un periodo di stress e di tensione. Il ragazzo ha perso la testa dinanzi al coach e Dustin, lamentando un malessere che per molti avrebbe a che fare con la salute mentale.

Mida e Gaia

La seconda parte del programma si è invece concentrata sulla storia tra Mida e Gaia. I due sono sicuramente la coppia di questa edizione in quanto si sono avvicinati e innamorati piano piano giorno dopo giorno.

Ora però le cose sembrano andare in modo diverso in quanto i due sono in crisi da diverso tempo, tanto da far cambiare le cose in maniera drastica e improvvisa. Che cosa è successo? Tra i due qualcosa è cambiato?

Gaia e Mida si dicono addio: si tratta della fine?

Credits: Amici di Maria De Filippi

Il legame tra Gaia e Mida è sempre stato molto speciale, in quanto i due sono molto dolci e hanno dimostrato di tenere l’una all’altro davvero moltissimo. Hanno quindi dato vita ad una storia coinvolgente senza bruciare le tappe, anche se attualmente la distanza tra di loro è sempre più presente.

Entrambi hanno parlato di un grande cambiamento nella loro relazione, una sorta di situazione che i due hanno provato ad affrontare senza successo. Gaia è una persona che ama risolvere i problemi mentre Christian si chiude in se stesso.

Sembra dunque che il ragazzo non sia più interessato alla bella danzatrice, anche se non sappiamo il perché di tutto questo. Oggi Mida ha chiesto a Gaia una pausa di riflessione, ma la ragazza lo ha liquidato con un “sai già come la penso”.

Gaia e Mida

I due scoppiano a piangere e questo fa capire come tra di loro la storia sia giunta al capolinea, almeno per ora. Riusciranno a recuperare il loro rapporto oppure il loro amore “Rosso Fuoco” si è spento ancora prima di realizzarsi?