Ecco cosa ha detto la figlia del presentatore in un video andato in onda a Domenica In

A Domenica In un messaggio di Adele a Paolo Bonolis ha commosso tutti i presenti in studio e i telespettatori a casa, così come il diretto interessato, sorpreso dalle parole della ragazzina. Il video della figlia, infatti, commuove il presentatore di tanti programmi televisivi di grande successo, che non riesce a trattenere le lacrime.

Di fronte al videomessaggio della figlia avuta con la moglie, Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis a Domenica In non ha potuto far altro che commuoversi e guardare con orgoglio verso lo schermo dove la 13enne, di solito restia ad apparizioni in pubblico, ha deciso di parlare al suo papà.

Adele non ama la visibilità e da lei non me lo aspettavo.

Queste le parole del papà commosso di fronte alla clip che la ragazzina di 13 anni ha inviato alla produzione di Domenica In, che l’ha mandata in onda mentre il conduttore televisivo era presente in studio.

Sono molto felice di come sta andando il tuo libro e lo leggerò con amore. E so che con lo stesso amore leggerai il mio quando riuscirò a finirlo.

Adele, nel video messaggio, fa i complimenti al papà per il successo ottenuto con il suo libro “Notte Fonda“, che è uscito in tutte le librerie, fisiche e online, proprio in questi giorni. Le parole hanno commosso Paolo Bonolis, che spiega il perché:

Lei tra poco compie 15 anni. Non so cosa vuole fare da grande. Fa scuola di recitazione e le auguro di trovare la strada che più le piacerà. Io cerco di dire ai miei figli ciò che un padre deve dire, ovvero ciò che sarebbe meglio per loro, ma poi siamo tutti diversi e la bellezza della vita è proprio la diversità. Non possiamo certo cambiare il carattere di una persona a cui neanche ha chiesto di venire al mondo. Sei felice quando sei ciò che sei, non quando sei ciò che vuole qualcun altro.

Messaggio di Adele a Paolo Bonolis: a Domenica In il papà parla anche di Silvia

Silvia è la figlia maggiore di Paolo e Sonia: la 19enne durante un intervento da bambina ha avuto un’ipossia e oggi le sue capacità motorie e cerebrali sono compromesse.