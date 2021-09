Il Met Gala è uno degli eventi più attesi dell’anno. I personaggi più famosi di Hollywood calcano le scale del Metropolitan Museum di New York sfoggiando i loro abiti a dir poco mozzafiato. Tra i tanti personaggi che quest’anno hanno partecipato all’evento, Kim Kardashian ha dato senza ombra di dubbio il meglio di sé. L’imprenditrice, infatti, si è presentata con un look che ha lasciato tutti senza parole.

Anche quest’anno Kim Kardashian si rende la protagonista assoluta del Met Gala 2021. Tutti ricorderete il look con cui l’imprenditrice ha scalato le scale del Metropolitan Museum nel 2019. Anche quest’anno Kim ha dato il meglio di sé e si è presentata all’evento più amato di sempre con un look che ha lasciato tutti senza parole.

Al Mat Gala 2021 Kim Kadashian è apparsa completamente mascherata. L’imprenditrice è stata accompagnata da Demna Gvasalia, stilista di Balenciaga ed ha indossato un abito che le copriva completamente il corpo, compreso il suo volto. Senza dubbio Kim ha attirato l’attenzione su di sé lasciando tutti senza parole.

Più in dettaglio, l’abito indossato da Kim Kardashian in occasione del Met Gala 2021 è composto da un abito nero corto caratterizzato da due lunghi strascichi. A coprire il suo corpo completamente ci hanno pensato le calze nere, i guanti e la maschera che le ha coperto interamente il volto.

Come già anticipato, ad accompagnare l’imprenditrice è stato Dmena Gvasalia, stilista di Balenciaga e anche lui completamente mascherato. Un look che possiamo considerare misterioso e che non ha fatto altro che catturare l’attenzione dei fotografi nei confronti dell’influencer.

Tuttavia, dietro il misterioso look sfoggiato da Kim Kardashian al Met Gala 2021 c’è un motivo ben preciso. Si tratta della promozione dell’album dell’ex marito Kanye West, ‘Donda’. Nonostante l’amore tra i due sia finito, tutto questo è la dimostrazione che i due sono ancora in perfetta sintonia.