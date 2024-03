“Mi ha chiamato l’avvocato tutto agitato” Fedez ancora nel mirino dei legali, cosa è successo in queste ore

Oggi è andata in onda l’ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez e di Luis Sal. Il rapper milanese è però tornato sui suoi passi per rivelare l’ennesima verità. Ancora una volta, ironia e sarcasmo fanno da sfondo a questa vicenda.

Copertina ultima puntata di Muschio Selvaggio

Ecco che cosa ha detto Fedez in merito all’abbandono di questo progetto.

Muschio Selvaggio: in onda l’ultima puntata del podcast

Oggi è andata in onda l’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio, o almeno l’ultimo appuntamento che vedrà al centro di tutto il famosissimo rapper milanese Fedez. Questo programma è nato da un’idea di Federico Lucia e di Luis Sal, fino a poco tempo fa molto amici.

Fedez

A seguito di diverse discussioni e molti punti di vista divergenti, i due amiconi si sono allontanati in maniera definitiva. Anche il progetto è saltato in quanto Luis si è tirato indietro mentre Fedez ha continuato a portare avanti lo show.

Questo fino a quando la magistratura è intervenuta sulla questione e il rapper si è trovato con le spalle al muro. La fine di questa trasmissione rappresenta un punto molto triste per tutti coloro che la seguivano in maniera assidua: non si sa ancora che cosa succederà.

La precisazione di Fedez in merito alle sue parole

Credits: Social Boom

L’ultima puntata di Muschio Selvaggio ha avuto un grandissimo seguito e per tutti coloro che non si sono persi questo appuntamento, la puntata in questione è stata tra le più divertenti di sempre. Ovviamente alla fine del programma Fedez ha deciso di pubblicare dei post su Instagram. Muschio Selvaggio finisce qui, anzi non lo so. Passa nelle mani di Luis, io e Marra ci leviamo dai co****ni.

Post di Fedez

Successivamente il rapper milanese ha pubblicato altre stories su Instagram in modo da precisare la situazione e il suo punto di vista su quanto accaduto: Devo fare un errata corrige su Muschio che l’avvocato di Luis mi ha chiamato tutto agitato. Devo auto-smentirmi e scusarmi ragazzi. Ho troppi processi e confondo le linee difensive. Non lasciamo tutto a Luis, aspettiamo che la magistratura si pronunci e io voglio molto bene alla magistratura. Non so se Luis vuole bene alla magistratura, ma io forse un po’ di più. Vediamo cosa dirà la Legge.

Non è difficile cogliere il velo di sarcasmo e di ironia che Fedez ha fatto trapelare in queste parole, anche se al momento non possiamo dire nulla di più. Che cosa penserà Luis in merito a questa affermazione di Fedez dell’ultimo minuto?