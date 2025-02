“Mi ha colpito direttamente ai muscoli” Kekko dei Modà racconta la malattia: di cosa ha sofferto il cantante

Kekko Silvestre dei Modà condivide la sua esperienza con la depressione, sottolineando l'importanza di affrontare la malattia e non vergognarsi di cercare aiuto, come ha fatto lui stesso

Nel 2021 Kekko Silvestre, frontman dei Modà, ha affrontato un periodo difficile segnato da una forma di depressione. In un’intervista, ha rivelato come inizialmente si sentisse a disagio nel parlare della sua condizione, ma ha poi compreso che molte persone affrontano situazioni simili. Il suo intervento al Festival di Sanremo nel 2023 ha rappresentato un momento cruciale, poiché ha voluto utilizzare il suo palcoscenico per inviare un messaggio di speranza e consapevolezza riguardo alla salute mentale. Ha sottolineato come, sebbene spesso si venga percepiti come invincibili, la fragilità umana è una realtà da affrontare senza vergogna.

Kekko Silvestre e la sua esperienza con la depressione

Durante un’apparizione a Verissimo, Kekko Silvestre ha esortato chiunque stia lottando con la depressione a non rimanere passivo. Ha affermato che “sul divano non si guarisce”, enfatizzando l’importanza di affrontare le difficoltà quotidiane. Ha raccontato di aver preso coscienza della sua condizione nell’aprile del 2021, quando ha iniziato a sentire una profonda debolezza fisica, tanto da non riuscire a alzarsi dal letto. Questo ha allertato le persone a lui vicine, che temevano potesse trattarsi di una malattia neurodegenerativa. Dopo consultazioni mediche, gli è stata diagnosticata la depressione.

Kekko Silvestre e l’impatto della malattia

Kekko ha descritto la depressione come un’entità che ha cercato di “spegnere” la sua mente e ha influenzato negativamente il suo corpo. In un colloquio, ha spiegato che per un periodo di dieci giorni, dopo aver iniziato una terapia farmacologica, ha avuto difficoltà a camminare e a svolgere le normali attività quotidiane, come farsi una doccia. Questi momenti sono stati estremamente spaventosi per lui, al punto da fargli pensare che la sua vita fosse in pericolo. Tuttavia, grazie a un trattamento adeguato e al supporto della sua famiglia, Kekko è riuscito a superare quel periodo drammatico.

La ripresa e il messaggio di speranza

Con il passare del tempo e l’adeguato trattamento, Kekko Silvestre è riuscito a parlare pubblicamente della sua esperienza con la depressione, incluso il suo intervento al Festival di Sanremo. Questo evento non solo ha segnato un ritorno alla scena musicale, ma ha anche rappresentato un’opportunità per sensibilizzare il pubblico sulla salute mentale. La sua testimonianza ha riscosso un grande impatto, incoraggiando altri a condividere le proprie esperienze e a cercare aiuto. Kekko ha ribadito che nessuno dovrebbe sentirsi in imbarazzo nell’affrontare le proprie fragilità e che è fondamentale cercare supporto quando necessario.