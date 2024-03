“Mi hanno fatto una terapia…” Loredana Bertè rompe il silenzio e affronta la sua battaglia

Loredana Bertè condivide con i suoi sostenitori un momento delicato della sua salute, aprendo il suo cuore e rivelando di essere stata ricoverata d’urgenza a Roma a causa di gravi problemi intestinali. Nonostante le avversità incontrate lungo il cammino, la cantante trasmette speranza e fiducia annunciando di essere tornata a Milano, dove continuerà il suo percorso di cura e gli esami necessari.

Attraverso un messaggio autentico e sincero sui suoi profili social, Loredana Bertè informa i suoi fan di essere ora nella sua città, dopo il periodo trascorso in ospedale nella capitale. Qui, ha iniziato una serie di trattamenti e visite mediche che proseguiranno sotto l’attenta supervisione dei professionisti locali, con l’obiettivo di recuperare la sua salute al meglio delle possibilità.

Con umiltà e sincerità, la cantante si scusa con i suoi sostenitori per l’annullamento dei concerti a Roma e a Varese, spiegando che le sue condizioni di salute non le hanno permesso di sostenere impegni così impegnativi. Tuttavia, nonostante le sfide incontrate lungo il percorso, esprime gratitudine per aver potuto portare a termine altri progetti meno faticosi, dimostrando la sua forza d’animo e la sua determinazione nel non arrendersi di fronte alle difficoltà.

Nonostante il periodo difficile, Loredana Bertè guarda al futuro con positività e determinazione. Non vede l’ora di tornare sul piccolo schermo venerdì per The Voice Senior, dove siederà come giudice, e si mostra fiduciosa nelle abilità del suo team di talenti. Guarda avanti con speranza e ottimismo, consapevole che ogni ostacolo può essere superato con determinazione e coraggio.

Il ricovero a Roma è stato necessario per affrontare con urgenza i suoi problemi intestinali, motivo per cui è stata costretta ad annullare anche il concerto a Varese. Questa non è stata la prima volta che la cantante ha dovuto affrontare simili sfide, avendo già affrontato un intervento chirurgico lo scorso anno per lo stesso motivo. Tuttavia, con la sua resilienza e la sua forza interiore, è pronta ad affrontare qualsiasi ostacolo che possa presentarsi lungo il suo percorso di guarigione e crescita personale.